CNN: американские военные попытались прикрыть неудачный авиаудар шуткой о Рождестве — и вышло у них не очень

Африканское командование ВС США опубликовало в канун Рождества пресс-релиз об авиаударе по террористам в Сомали, который не только содержал опечатку, но и, по сути, гласил, что миссия была провалена, передаёт CNN. Между тем, позже в «Твиттере» командование попыталось приукрасить ситуацию с помощью шутки по случаю праздника, но вновь попало впросак — по мнению корреспондента CNN в Пентагоне, юмор у военных получился очень уж неуместным.

А американские военные допустили в честь Рождества досадную оплошность: в опубликованных сегодня утром твите и пресс-релизе от Африканского командования вооружённых сил США серьёзный провал — а именно, неудачный авиаудар — решили обратить в шутку по поводу праздника.

Со мной на связи — корреспондент CNN Барбара Старр. Барбара, этот твит я читала, даже пришлось его несколько раз перечитать. Вам когда-нибудь приходилось видеть, чтобы одно из наших стратегических командований иронизировало над авиаударом — да ещё, к тому же, и неудачным?

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Да уж, Бианна... Во-первых, с праздниками вас. Да, у военных, похоже, вышло всё не совсем так, как они хотели.

Началось всё с того, что Африканское командование ВС США опубликовало сегодня пресс-релиз, датированный 10 декабря — да-да, 10 декабря — о боевом задании, которое они выполнили 24 декабря, то есть сегодня. В пресс-релизе говорится об авиаударе, который силы командования нанесли в Сомали по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб»*. Эта организация много лет приносит сомалийскому народу страдания и разрушения.

Отмечу — опечатки мы все порой допускаем, но военные проблему усугубили: в пресс-релизе говорится, что «по первоначальной оценке, в результате удара объект был повреждён, и несколько боевиков «Аш-Шабаб» бежали, благодаря чему удалось пресечь преступные действия». Под формулировкой «объект был повреждён», на мой взгляд, подразумевается, что военным так и не удалось уничтожить цель — ведь американские воздушные боевые средства всегда наносят удары только с одним намерением, а именно уничтожить противника. Ну а что касается слов «пресечь преступные действия» — за время моей работы корреспондентом в Пентагоне мне ни разу не доводилось слышать, что бывает такое боевое задание.

Но и это не всё. Помимо того, что на пресс-релизе была проставлена неверная дата — а я до сих пор не могу сказать, был ли удар нанесён 10 или 24 числа, с этой опечаткой мы так и не разобрались, — военные позже заявили, что операцию организовали в том числе потому, что, цитирую — и давайте выведем этот твит на экран — боевики «Аш-Шабаб» попали в «список непослушных детей». Это — отсылка к дате, ведь в этот день во многих странах празднуют Рождество. Вот только Сомали, как известно — страна мусульманская, и такой комментарий со стороны американских военных, наверное, не слишком уместен по отношению к мусульманскому миру.

Почему это так важно? Нет, мы всё это рассказываем не только для того, чтобы обратить внимание на скверные твиты от Африканского командования ВС США. Сомали — это странаа, которая очень сильно пострадала от действий террористов, а сейчас она оказалась в особенно уязвимом положении, потому что американские вооружённые силы сейчас оттуда уходят. Сомалийскую территорию покинут 700 американских военнослужащих, и у берегов страны сейчас находятся боевые корабли США, которые будут пытаться обеспечивать безопасность во время вывода войск.

Сейчас, в самом конце президентства Дональда Трампа, его администрация пытается вернуть сомалийский контингент домой или хотя бы отодвинуть его с передовой. Однако, пока администрация Трампа предпринимает попытки, группировка «Аш-Шабаб» по-прежнему действует в Сомали, а страдать от этого в конечном счёте приходится сомалийцам — мужчинам, женщинам и, конечно, детям.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России. (прим. ИноТВ)