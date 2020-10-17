NYT: после Афганистана Сомали — твиты Трампа о выводе войск застают Пентагон врасплох

После сообщений о выводе американских войск из Афганистана к Рождеству, президент США Дональд Трамп предложил вывести американский контингент из Сомали, сообщает NYT со ссылкой на источники в Белом доме. Как отмечает издание, эти сообщения становятся неожиданностью для американского военного командования, которое опасается очередного громкого заявления президента в преддверии выборов.

Помимо неожиданного твита о выводе всех американских войск из Афганистана к Рождеству, президент США Дональд Трамп заявил советникам, что также хочет видеть планы вывода всех американских сил из Сомали, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, президент сделал это заявление, несмотря на предупреждения высокопоставленных военных и представителей антитеррористических ведомств о том, что вывод войск укрепит связанную с «Аль-Каидой»* местную группировку, а кроме того, США уступят стратегические позиции в Восточной Африке Китаю и России.

Как напоминает газета, в прошлом месяце Трамп «посылал смешанные сигналы» о выводе американских войск из Сирии помимо сил, задействованных для охраны нефтяных месторождений региона на фоне заявлений Пентагона об отправке дополнительной техники и военнослужащих на северо-восток Сирии.

«Мы находимся в самых разных местах, сражаемся в странах, о которых никто никогда не слышал, и это вредит нам, потому что мы — вы изнашиваете свою армию», — заявил Трамп на прошлой неделе в интервью Fox Business, добавив: «Мы должны быть всегда готовы (к противостоянию. — ИноТВ) с Китаем, Россией и всякими другими странами».

Тем не менее, по словам газеты, даже высшие военные начальники постарались дистанцироваться от прогнозов главнокомандующего о выводе войск, заставших их врасплох. При этом критики утверждают, что, стремясь выполнить предвыборное обещание о выводе американских войск из «бесконечных войн», президент подвергает страну ещё большим рискам с точки зрения национальной безопасности.

Одна из рассматриваемых сейчас идей состоит в том, чтобы вывести большую часть или все наземные войска из Сомали, включая военных, консультировавших и обучавших местные силы, а также о прекращении ударов, направленных на борьбу с «Аш-Шабаб», крупнейшим и наиболее активным отделением «Аль-Каиды» в мире. Предполагается, что антитеррористические удары, использование беспилотников, присутствие войск в соседних странах и точечное уничтожение отдельных членов «Аш-Шабаб», замышляющих террористические атаки за пределами Сомали, по-прежнему будут разрешены.

По словам трёх высокопоставленных источников, на прошлой неделе Белый дом созвал большое межведомственное совещание с участием министра обороны Марка Эспера и председателя Объединённого кабинета начальников штабов генерала Милли, чтобы обсудить требование Трампа о более радикальных вариантах вывода войск, однако никаких решений в ходе встречи принято не было.

Как поясняет NYT, сегодня в Сомали находится около 700 американских военнослужащих. Большинство из них — служащие Сил Специальных Операций. Их миссии включают подготовку и консультирование сомалийской армии и контртеррористических войск, а также проведение рейдов против террористической группировки «Аш-Шабаб».

В последние месяцы «Аш-Шабаб» выступила с новыми конкретными угрозами в адрес американцев в Восточной Африке и в Соединённых Штатах. Кроме того, по словам представителей американских контртеррористических сил и разведки, после перерыва террористы с новой силой возобновили кампанию взрывов автомобилей в Сомали.

В последние годы «Аш-Шабаб», численность которой, по оценкам аналитиков американской разведки, составляет от 5 тыс. до 10 тыс. бойцов, потеряла множество когда-то подконтрольных ей территорий, однако несмотря на рекордное количество ударов американских беспилотников, группировка превратилась в более проворную и смертоносную организацию, совершающую крупномасштабные нападения на гражданские и военные объекты по всей территории Сомали и в соседних странах.

«Вывод американских войск из Сомали даст «Аш-Шабаб» решающее стратегическое преимущество в конфликте в Сомали и значительно увеличит террористическую угрозу в Восточной Африке, в том числе для американцев и американских целей», — считает специалист по Сомали и бывший аналитик Госдепартамента по борьбе с терроризмом Триша Бэкон.

По мнению полковника Карнса, речь идёт также о более обширной стратегии Пентагона по противодействию глобальным угрозам со стороны Москвы и Пекина. «Если посмотреть на глобальную конкуренцию за власть в Африке, вы увидите, что это именно то место, где Россия и Китай стремятся показать своё величие и продолжают уделять приоритетное внимание деятельности в регионе, особенно на экономическом фронте», — считает он.

Как отмечает издание, сопротивление военных крупномасштабному выводу войск из Сомали происходит на фоне дистанцирования генерала Милли от «внезапных и противоречивых» заявлений Белого дома о выводе войск из Афганистана. 7 октября советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен без согласования с Пентагоном заявил, что Соединённые Штаты сократят свои войска в Афганистане до 2500 человек к началу следующего года. Это удивило чиновников Министерства обороны и высших военных командиров, которые заметили, что всё ещё действуют в соответствии с приказом сократить численность войск до 4500 человек к концу осени. Позднее путаницу усилил сам Трамп, предложив спустя несколько часов после заявления О’Брайена вернуть все войска домой уже к Рождеству. Генерал Милли, опасаясь нарушить хорошие рабочие отношения с президентом, тем не менее выразил разочарование ускоренными сроками и противоречивыми сообщениями о выводе войск.

Кроме того, центральное командование вооружённых сил США направило подкрепление на северо-восток Сирии после того, как русские намеренно протаранили американскую бронемашину. И хотя чиновники Белого дома и Пентагона раскритиковали российских военных за «безрассудную агрессию», Трамп промолчал об эпизоде, что побудило демократов ухватиться за него как за последний пример неспособности президента бросить вызов растущей враждебности России к Западу, замечает газета.

Хотя американское военное командование с «осторожным оптимизмом» полагает, что президент пока не станет выводить из Сирии оставшихся американских военных, которые помогают сирийским курдским союзникам выполнять контртеррористические миссии против остатков «Исламского государства»**, они хорошо знают пристрастие президента объявлять об изменении политического курса в Twitter без согласований с Пентагоном, как это случилось в 2018 году в отношении предыдущего вывода войск из Сирии, пишет NYT. И поскольку до выборов осталось меньше трёх недель, официальные лица Пентагона готовятся к тому, чтобы справиться с последствиями ещё одного возможного президентского прогноза о выводе войск, сообщает газета.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

