Sky News: первый военный удар при Байдене — США разбомбили объекты в Сирии

Джо Байден отдал первый приказ о военных действиях на посту президента США, передаёт Sky News. Авиаудар был нанесён по объектам, связанным с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, и стал ответом на совершённые в феврале атаки против американских военных.

Соединённые Штаты нанесли авиаудар по расположенным в Сирии объектам, связанным с поддерживаемым Ираном ополчением. Приказ нанести ракетный удар отдал глава Белого дома, что стало первым военным ударом США при Джо Байдене, пишет Sky News.

Как отмечается на сайте телеканала, удар носил оборонительный характер и стал ответом на серию атак на американских военных со стороны ополченцев в феврале.



По словам представителя Пентагона Джона Кирби, целью удара американцев стали «многочисленные объекты» на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии, которые были «уничтожены». Их использовали сразу несколько группировок боевиков, поддерживаемых Ираном.



«Атака даёт недвусмысленный сигнал, что президент Байден будет действовать, чтобы защитить американский контингент и наших партнёров по коалиции», — отметил Кирби, добавив, что «соразмерная военная реакция» была призвана снизить напряжённость в восточной части Сирии и в Ираке.



По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Байдену был представлен целый ряд вариантов. В итоге президент выбрал один из самых «ограниченных ответов», призванный наказать боевиков, но не допустить возникновение более масштабного конфликта.

Как напоминает Sky News, в феврале боевики нанесли несколько ударов по используемым военнослужащими США объектам неподалёку от международного аэропорта Эрбиль. При обстреле пострадали пять американцев. В субботу четыре ракеты попали в авиабазу Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал. А в понедельник две ракеты упали около американского посольства в Багдаде.

