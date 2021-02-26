FAZ: многие американцы сомневаются во внешнеполитических способностях Байдена

Согласно результатам опроса Pew Research Center, мнения американцев о внешнеполитических способностях Джо Байдена разделились. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, это может быть связано с общим расколом американского общества. С одной стороны, Байдену доверяют значительно больше граждан США, чем четыре года назад Дональду Трампу, с другой — эйфории, как при вступлении в должность Барака Обамы, среди американцев не наблюдается.

Джо Байден поселился в Белом доме совсем недавно. 46-й президент принял присягу чуть больше месяца назад, а его первое выступление на международной сцене в ходе Мюнхенской конференции по безопасности произошло меньше недели назад. В первую неделю февраля известный исследовательский центр Pew Research Center провёл опрос среди 2596 американцев, чтобы определить их ожидания от нового президента. Результаты представляют собой неоднозначную картину, сообщает Frankfurter Allgemeine.

С одной стороны, Джо Байдену доверяет значительно больше американцев, чем четыре года назад Дональду Трампу. 60% опрошенных считают, что новый президент ответственно подойдёт к внешней политике. Для Трампа этот показатель составлял 46%. С другой стороны, очевидно, что новый президент не встретил волну эйфории, как это было при Бараке Обаме, который в 2009 году сменил на посту Джорджа Буша. Ему доверяли почти три четверти американцев.

Результаты опроса также показывают, что мнения американцев относительно внешнеполитических способностей нового президента разделились. 88 % демократов и их сторонников в этом отношении высоко оценивают Байдена. Для республиканцев этот показатель составляет всего 27%. Очевидно, что эти результаты связаны с общим расколом американского общества. Однако исследователи отмечают, что, по сравнению со временем инаугурации Трампа, различия не столь велики. Тогда во внешнеполитические способности Трампа поверили всего 16% демократов.

Две трети американцев убеждены, что Джо Байден сможет наладить отношения с союзниками Соединённых Штатов. Примерно шесть из десяти респондентов также уверены, что он спосбен эффективно бороться с терроризмом, активно проводить климатическую политику, принимать продуманные решения об использовании американских войск и в отношении международной торговли. Меньше всего доверия у американцев вызывает политика Байдена в отношении Китая: лишь 53% респондентов считают, что действия нового президента в отношении Поднебесной будут эффективными.

Сторонники обеих партий единодушны в том, какую роль Соединенные Штаты должны играть в мире. 78% опрошенных считают, что США должны выступать в роли лидера, причём эту роль им следует разделить с другими странами. 10% хотели бы одностороннего лидерства, ещё 10% не хотели бы, чтобы США играли ведущую роль. Примечательно то, что цифры почти не изменились с 1993 года.

Однако половина респондентов предполагает, что Соединенным Штатам следует уделять внутренним проблемам больше внимания, чем внешним. Две третьих членов Республиканской партии разделяет эту точку зрения, в то время как в лагере демократов столь же высокая доля выступает за более активное вовлечение американцев в мировую политику.

Желание сосредоточиться на внутренней политике связано с проблемами, с которыми сталкивается большинство американцев. Три четверти респондентов назвали своим главным приоритетом защиту рабочих мест. 71% американцев считает важнейшими задачами сдерживание пандемии и борьбу с терроризмом. Только 44% американцев рассматривают в качестве главного приоритета борьбу с изменением климата, сообщает Frankfurter Allgemeine.