Байден: «за год пандемии погибло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войны, вместе взятые»

16:12
СК возбудил новое дело об избиении осуждённых в ярославской колонии
Следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает СУ СК по региону.
16:05
Финкельштейн — о ONE FC: там нет ни имён, ни бойцов
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн ответил, считает ли Bellator самой крупной организацией смешанных единоборств в мире после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
16:00
Глава M-1 не уверен, что чемпионы промоушена Нурмагомедова будут гарантированно переходить в UFC
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал намерение Хабиба Нурмагомедова заключить с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) соглашение, согласно которому его чемпионы будут гарантированно получать контракт с американским промоушеном.
15:58
Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
15:48
В Тверской области прошли учения экипажей истребителей МиГ-31БМ
В Тверской области экипажи истребителей МиГ-31БМ провели воздушные учения.
15:47
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали 133 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 131 человек.
15:46
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 233 424
В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 233 424.
15:45
Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и в Италии
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил уровень тренировочных нагрузок в России и за рубежом.
15:36
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после переговоров, прошедших накануне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
15:30
Источник: Азмун стал приоритетной трансферной целью «Севильи» на летнее межсезонье
Форвард «Зенита» Сердар Азмун стал главной целью «Севильи» на летнее трансферное окно.
15:29
В районе прорыва газопровода в Оренбуржье введён режим ЧС
Власти Оренбургской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошёл прорыв газопровода.
15:22
Метеоролог оценила зиму в Москве
Главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова оценила зиму в столичном регионе.
15:21
В ФАР предложили пересмотреть налог на роскошь для автомобилей
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов предложил пересмотреть налог на роскошь для машин.
15:19
Хинштейн прокомментировал ситуацию с YouTube
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал ситуацию вокруг YouTube.
15:16
Вяльбе: Большунов хочет бежать все гонки чемпионата мира
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о настрое лидера сборной страны Александра Большунова на чемпионат мира.
15:09
Bloomberg: Илон Маск потерял более $15 млрд за день
Состояние руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска за прошедшие сутки сократилось на $15,2 млрд из-за падения стоимости акций Tesla.
15:02
Стали известны арбитры ответного матча 1/8 финала ЛЕ «Динамо» Загреб — «Краснодар»
Турецкая бригада арбитров будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».
14:59
Медведев и Лукашенко провели телефонный разговор
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
14:47
Волков считает, что сумел бы доставить проблемы экс-чемпиону UFC Джонсу
Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков объяснил, каким образом мог бы доставить проблемы в бою бывшему чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу, поднявшемуся в весе.
14:45
В Эстонии рассказали о перспективах военного сотрудничества с США
Эстония рассчитывает на расширение военного сотрудничества с США, сообщил министр обороны страны Калле Лаанет.
14:43
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Ульяновской области выявили 122 случая COVID-19.
14:42
В АРБ оценили перспективы использования наличных денег
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил перспективы использования наличных денег.
14:35
Источник: экс-футболисту «Мордовии» грозит шесть лет колонии за организацию подпольных азартных игр
Бывший капитан ФК «Мордовия» Руслан Мухаметшин в компании ещё трех человек в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в организации подпольных азартных игр.
14:35
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз по курсу рубля.
14:33
В Гайане зарегистрировали «Спутник V»
В Гайане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.
14:31
В Минтруде оценили ситуацию с занятостью инвалидов во время пандемии
Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко оценил ситуацию с занятостью инвалидов во время введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
14:29
Число случаев коронавируса в Латвии достигло 82 462
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Латвии возросло на 669 и достигло 82 462.
14:24
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Томской области за сутки выявлено 57 случаев заболевания COVID-19.
14:23
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
В Кировской области зарегистрировали 125 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 327 человек.
14:22
Мостовой назвал странным уход Романа Ерёменко из «Ростова»
Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход финского полузащитника Романа Ерёменко из «Ростова».
14:22
Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России
Украинские власти подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.
14:19
В Иране рассказали о планах производства вакцины «Спутник V»
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал о планах совместного ирано-российского производства вакцины от коронавируса «Спутник V».
14:09
Возложение венков в честь Дня защитника Отечества прошло в Берлине
Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло у мемориала советским солдатам в берлинском парке Тиргартен.
14:07
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Удмуртии зарегистрировали 95 случаев COVID-19.
14:06
Финкельштейн: перешедшие в UFC бойцы M-1 могут проводить в России до двух боёв в год
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о пункте договора с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), согласно которому бывшие бойцы организации могут проводить в России до двух боёв в год.
14:03
Власти Тульской области поздравили жителей с 23 Февраля
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с 23 Февраля.
14:02
Почти 11,6 тысячи жителей Петербурга сдали тест на COVID-19 за сутки
За последние сутки в Санкт-Петербурге прошли тест на COVID-19 11 579 человек.
14:00
Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о нынешнем положении дел в организации.
13:59
В Афганистане началась кампания по вакцинации от COVID-19
В Афганистане началась кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:48
На Пискарёвском кладбище в Петербурге почтили память погибших воинов
На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память погибших воинов.
13:47
Роман Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова»
Финский полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко высказался о досрочном расторжении контракта с клубом.
13:46
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
На участке автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш в Татарстане столкнулись легковые автомобили, в результате чего погибли четыре человека.
13:42
Олег Гаркуша рассказал о группе «АукцЫон»
Шоумен, актёр Олег Гаркуша рассказал о группе «АукцЫон».
13:40
Власти Тверской области поздравили ветеранов и жителей региона с 23 Февраля
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветеранов, военнослужащих и всех жителей региона с 23 Февраля.
13:37
«Ростов» официально сообщил об уходе Романа Ерёменко
ФК «Ростов» официально объявил об уходе финского полузащитника Романа Ерёменко.
13:31
Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище
Актриса Екатерина Градова будет похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
13:28
Тихонов заявил о готовности подать в суд на Губерниева
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов подать судебный иск против комментатора канала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
13:20
На Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины Covishield против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину, сообщает «Громадське».
13:11
Корешков заявил, что считает Шлеменко одним из величайших бойцов в истории ММА
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков, выступающий в Bellator, назвал троих бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории данного вида спорта.
13:09
Казахстан закрыл проезд по дороге к участку границы с Россией из-за бурана
Движение по трассе, ведущей к пункту пропуска на саратовском участке российско-казахстанской границы, полностью приостановлено со стороны Казахстана.