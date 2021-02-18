CNBC: губернатора Нью-Йорка обвиняют в сокрытии смертности в домах престарелых

Борьба с пандемией подняла популярность губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, однако в последнее время он оказался под огнём критики, сообщает CNBC. Губернатора обвиняют в намеренном сокрытии истинной статистики смертности в домах престарелых. Разгневанные семьи умерших требуют правды и справедливости, передаёт американский телеканал.

Помощники (губернатора штата Нью-Йорк. — ИноТВ) Куомо, которые при этом присутствовали, категорически отрицают, что губернатор высказывал какие-либо угрозы. Но, конечно же, давление на Куомо нарастает, и теперь он выплёскивает раздражение на своих критиков, называет их обвинения «теориями заговора», обвиняет оппонентов, как мы видим на примере Кима, депутата от Куинса. Куомо теперь обвиняет его в шантаже.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Но если вы нападаете на мою честность и на честность моей администрации, я что, оставлю это без ответа? Нет.



Недавно мы поговорили с депутатом Роном Кимом. Он заявляет, что всё это — для отвлечения внимания.



РОН КИМ, член Ассамблеи штата Нью-Йорк: Вместо того чтобы говорить о причинах того, что их администрация пыталась спрятать, скрыть факты смертей в домах престарелых и раздавала юридическую неприкосновенность, когда в домах престарелых свирепствовала пандемия, он меняет тему разговора. Это он умеет лучше всего.



Внимание к Куомо становится всё пристальнее — намеренно ли он пытался скрыть реальное число смертей в домах престарелых в штате? — а разгневанные семьи требуют ответов. Например, Агнес Миниссейл умерла в возрасте 93 лет в больнице Олбани, всего через пару дней после того, как её отправил туда её дом престарелых. Её сын, зарегистрированный демократ, однопартиец Куомо, говорит, что дело не в политике.



ФИЛ МИНИССЕЙЛ: Думаю, это намеренно скрывали. Из-за цифр. Он хвастается статистикой по домам престарелых, и ему хотелось занизить цифры. И я знаю, с чем он здесь играет. И это просто неправильно. Я хочу правды, я хочу справедливости.



Что дальше? Призывы к законодательному собранию провести расследование. Требования лишить Куомо экстренных полномочий, которыми он был наделён в связи с COVID. И вопросы о том, не начинает ли рассыпаться пьедестал, который Куомо так долго занимал во время пандемии. Шеп?



Дата выхода в эфир 17 февраля 2021 года.