Fox News: реальная смертность в домах престарелых Нью-Йорка оказалась намного выше, чем признавали власти

Как показали последние данные по смертности от коронавируса, в домах престарелых и инвалидов в Нью-Йорке ситуация с пандемией оказалась намного хуже, чем ранее сообщали власти, пишет Fox News. Эксперты и журналисты обвиняют администрацию губернатора Эндрю Куомо и Департамент здравоохранения в намеренном занижении статистики и нежелании раскрывать реальную информацию.

Администрация губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо опубликовала последние данные по заражениям коронавирусом. Как показывает статистика, смертность от COVID-19 в домах престарелых и инвалидов, а также прочих попечительских ценрах для взрослых ещё выше, чем сообщалось ранее, пишет Fox News.

«В целом ситуация такова, что пандемия в домах престарелых и инвалидов в Нью-Йорке — то, как пандемия сказалась на этих заведениях здесь, — оказалась куда хуже, чем мы думали. Ситуация хуже, намного хуже, чем признавали власти штата. Под властями штата я подразумеваю губернатора Куомо и главу Департамента здравоохранения», — прокомментировал специалист по политике в сфере здравоохранения и старший научный сотрудник аналитического центра Empire Center Билл Хэммонд.

Как рассказал эксперт Fox News, в августе Empire Center подал в суд на администрацию Куомо и Департамент здравоохранения Нью-Йорка за их отказ в предоставлении свободного доступа к информации. После нескольких месяцев разбирательств суд приказал властям штата передать требуемую информацию аналитическому центру и компенсировать его расходы на юристов.

По словам Хэммонда, ещё 10 дней назад официальное число смертей от коронавируса в домах престарелых и инвалидов и прочих заведениях по оказанию долгосрочного ухода в Нью-Йорке составляло 9 тыс. Проблема заключается в том, что изначально Департамент здравоохранения публиковал только статистику по людям, которые умерли, физически находясь в самих попечительских центрах, не учитывая заболевших, которых в тяжёлом состоянии переводили в больницы.

«Как оказалось, это много людей, тысячи. И мы знали, что власти так делают, они сами это признали, но так и не смогли убедительно объяснить, почему так поступали», — объясняет Хэммонд.

Аналитик подчёркивает, ситуация стала вызывать вопросы у журналистов, экспертов и даже местных законодателей, при этом администрация до последнего не желала делиться полными данными. Согласно новой информации, от коронавируса умерли по меньшей мере 14,1 тыс. постояльцев домов престарелых и заведений для людей с особыми потребностями. Также, согласно сообщениям СМИ, есть некие 949 людей, которые «точно или предположительно» умерли от COVID-19 в других попечительских центрах для взрослых.

Как заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс 28 января, власти штата занизили смертность по домам престарелых и инвалидов и прочим заведениям этой категории на 50%. «Заявления генпрокурора подтвердили то, что мы и так уже знали: администрация Куомо намеренно скрывала информацию от общественности, потому что реальная ситуация с COVID-19 в домах престарелых куда хуже, чем кто-либо себе представлял, — настаивает республиканский лидер ассамблеи штата Нью-Йорк Уильям Баркли. — Демократы в легислатуре могут вынудить главу Департамента здравоохранения (доктора Хауарда. — ИноТВ) Цакера дать показания и получить документы, подробно поясняющие, что происходило в отношении приказа губернатора от 25 марта принимать постояльцев с COVID-19 в дома престарелых. Пора это сделать».

Речь идёт о противоречивом приказе Куомо, который был впоследствии отменён 10 мая. Как сообщил Департамент здравоохранения по запросу Associated Press, за этот период в дома престарелых и инвалидов и прочие подобные заведение было направлено более 9 тыс. пациентов с коронавирусом. «В по меньшей мере 98 процентах домов престарелых в штате уже был COVID перед тем, как они начали принимать пациентов, и, как мы видели по всей стране, главной причиной заражений, по всей видимости, стали бессимптомные сотрудники, которые не по своей вине передали заболевание дальше», — отметил глава Департамента здравоохранения Хауард Цакер. Также он добавил, что приказ принимать пациентов с коронавирусом был отдан в соответствии с рекомендациями администрации президента Дональда Трампа, о чём ранее упоминал и сам губернатор Куомо.

Как считает Хэммонд, последние данные могут подорвать хорошую репутацию, которую глава штата заработал благодаря своим ежедневным пресс-конференциям о ходе борьбы с пандемией. В своих сообщениях относительно ситуации в домах престарелых Куомо использовал заведомо неверные данные, в то время как все хвалили его за прозрачность и открытость.

Fox News также напоминает, что Куомо написал книгу о своей эффективной работе в пандемию и использовал заниженную статистику, чтобы продемонстрировать успех в борьбе с заболеванием.

Как сообщила газета The New York Post, один из помощников губернатора рассказал демократам из легислатуры штата, что власти скрывали данные по домам престарелых, чтобы о реальной ситуации не узнала администрация Трампа.

На запрос о комментарии на момент публикации статьи Fox News администрация Куомо не ответила.