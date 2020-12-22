Das Erste: жители Нью-Йорка заплатили цену за высокомерие властей города

Власти Нью-Йорка слишком поздно и слишком медленно отреагировали на пандемию коронавируса, пишет Das Erste, ссылаясь на мнение экспертов. Первое заражение в городе было выявлено ещё 1 марта, но власти начали действовать только в конце месяца, заявляя, что Нью-Йорк имеет лучшую систему здравоохранения в мире. По мнению экспертов, если бы городские власти действовали быстрее, количество жертв вируса можно было бы сократить вдвое.
Нигде больше в мире пандемия коронавируса не ударила так сильно, как в Нью-Йорке, пишет Das Erste. На данный момент число жертв вируса в городе составляет минимум 25 тыс. человек. При этом ещё в начале марта этого года губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявлял, что Нью-Йорк располагает лучшей на планете системой здравоохранения. Мэр города Билл Де Блазио поддержал Куомо, выразив уверенность в том, что эпидемиологическая обстановка в Нью-Йорке будет лучше, чем в остальном мире.
По мнению немецкого врача Нильса Хеннига, власти Нью-Йорка слишком поздно начали воспринимать ситуацию всерьёз и слишком медленно реагировали на развитие пандемии. Хенниг отмечает, что последовательная стратегия тестирования и изоляция заражённых могла бы предотвратить столь сильную вспышку заболевания. Издание напоминает, что первое заражение в Нью-Йорке было зафиксировано 1 марта. Эксперты советовали действовать быстро, но 8 марта Куомо заявил, что страх перед вирусом опаснее самого вируса.
Несмотря на то что другие города в США объявляли карантин, Нью-Йорк продолжал жить обычной жизнью, пишет Das Erste. Власти взялись за дело лишь в конце марта. Сейчас эксперты утверждают, что если бы власти начали действовать хотя бы на две недели раньше, то число жертв от коронавируса сократилось бы более чем вдвое. Однако жителям Нью-Йорка пришлось заплатить цену за высокомерие городского начальства, констатирует издание. Теперь городу потребуются годы на то, чтобы восстановиться от кризиса.
Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа создали в Facebook страницу для проведения «онлайн инаугурации» Трампа 20 января, когда будет приведён к присяге избранный президент США Джо Байден.
Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что власти страны приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные ведомства. В отношении этих предприятий американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал видеозапись, где демонстрируется, как арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Саранска.
У России всё меньше доверия к Организации по запрещению химического оружия, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация не была бы возможной «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
В Москве состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022» при участии министра спорта России Олега Матыцина, в ходе которого был зачитан доклад о подготовке к проведению на территории страны чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала появившееся видео, на котором арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пьют водку в ресторане в Саранске.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами.