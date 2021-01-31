CBS NEWS: окружной прокурор Нью-Йорка обвинила штат в занижении числа жертв коронавируса в домах престарелых вдвое

В домах престарелых штата Нью-Йорк от коронавируса могло скончаться вдвое больше людей, чем было заявлено властями ранее, сообщает CBS News. Как передаёт телеканал, к такому выводу пришла команда окружного прокурора штата после проведения расследования. Всё дело в том, что власти штата не включали в статистику жителей домов престарелых, умерших за их пределами — в больницах, пояснили расследователи.

ДАНА ТАЙЛЕР, ведущая CBS News: Первая новость шестичасового выпуска: разоблачительное расследование в отношении жертв Covid-19 связали с нью-йоркскими домами престарелых. Окружной прокурор Нью-Йорка Тиш Джеймс заявила, что смертей может быть на 50% больше, чем сообщалось ранее. Тони Айелло с телеканала CBS 2 расскажет подробнее.

Из-да близости окружного прокурора к губернатору многие опасались, что этот доклад будет снисходителен к администрации Куомо. Сенатор Джеймс Скуфис утверждает: это не так.

ДЖЕЙМС СКУФИС, сенатор: Они не находились под влиянием начальства. Это независимый доклад.

Демократ Скуфис заявляет, что выводы доклада вселяют беспокойство. Команда окружного прокурора обнаружила, что официальное число жертв Covid-19 в домах престарелых штата Нью-Йорк может быть «занижено примерно на 50%», поскольку штат не включил в статистику жителей домов престарелых, умерших за его пределами — в больницах. Родственники умерших уже давно жаловались на то, что штат плохо справляется с кризисом в домах престарелых, и возможно, пытается завуалировать количество смертей.

ДЖЕЙМС СКУФИС: То, что написано в этом докладе, вызывает беспокойство, но, к большому сожалению, для меня многие факты оказались неудивительными.

Скуфис возглавляет комиссию по расследованию, c которой, по его словам, штат оказался сотрудничать. Он хотел бы задать главе Департамента здравоохранения штата Говарду Цукеру несколько неудобных вопросов о внутреннем документе от 25 марта с указанием для домов престарелых принимать у себя пациентов с положительным результатом анализа на коронавирус, чтобы освободить места в больницах. В докладе окружного прокурора говорится, что это решение «вероятно, подвергло жителей ещё большему риску».

ТОНИ АЙЕЛЛО, корреспондент CBS 2: Как вы можете охарактеризовать его реагирование на кризис до настоящего момента?

ДЖЕЙМС СКУФИС: Я знаю, что ему известны ответы на многие заданные нами вопросы и он намеренно не даёт этих ответов.

В докладе также подвергаются критике проблемы домов престарелых, такие как, контроль инфицирования, недостаток персонала и средств индивидуальной защиты.

ТОНИ АЙЕЛЛО, корреспондент CBS 2: По словам окружного прокурора, 20 из 619 домов престарелых штата Нью-Йорк подвергнутся более тщательной проверке в ходе дальнейшего расследования. Тони Айелло, служба новостей CBS 2.

ДАНА ТАЙЛЕР: Позднее сегодня глава Департамента здравоохранения штата доктор Цукер выступил против использования слова «занижение», заявив, что штат указал точное количество смертей и проводит проверку домов престарелых с целью определить, сколько их жителей умерли после перевода в больницы. Полная версия ответа доктора Цукера и доклада окружного прокурора доступны на нашем сайте CBSNewYork.com.

Дата выхода в эфир: 29 января 2021 года