Der Standard: «особый путь» Швеции в борьбе с пандемией стоил жизни многим пожилым

В борьбе с пандемией коронавируса Швеция выбрала особый путь, не вводя жёстких ограничений на общественную жизнь, сообщает Das Erste. Из-за этого пострадала пожилая часть населения. Из-за дефицита защитных средств и поздно введённого массового тестирования персонал в домах престарелых встретил болезнь плохо подготовленным. Результат — этой осенью страна установила антирекорд по числу смертей в месяц за последние 100 лет.
Особый путь, который Швеция выбрала в борьбе с пандемией коронавируса, привёл к тому, что страна не смогла защитить пожилую часть населения, сообщает Das Erste. Структурные проблемы, а также дефицит защитных средств и поздно введённое массовое тестирование привели к тому, что работники домов престарелых встретили болезнь плохо подготовленными. По сути, их оставили с болезнью один на один, говорится в отчёте шведской комиссии.
Эксперты обвиняют в произошедшем нынешние власти, а также предыдущее правительство. Один из выявленных недостатков заключается в том, что система ухода за престарелыми в стране раздроблена на 21 регион и 290 коммун. К тому же эти услуги оказывает большое количество частных компаний, а ответственность за их деятельность несут государственные органы управления. Премьер-министр Швеции Стефан Левен обвинил органы здравоохранения в том, что они недооценили вирус и позволили пандемии снова распространиться: «Я думаю, большинство людей в этой отрасли не видели волну перед собой».
Осенью вирус очень быстро распространился среди медицинского персонала, продолжает Das Erste. После этого власти запретили массовые собрания в общественных местах и продажу алкоголя после 10 часов вечера. Встречи на частных квартирах никак не ограничивали. Также в стране не было обязательным ношение масок. На данный момент в Швеции зарегистрировано 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и 7667 смертей от COVID-19. В массе своей это пожилые люди. Получается, что в расчёте на душу населения эти показатели в стране гораздо выше, чем в Германии и остальных скандинавских странах. К тому же, по данным Статистического управления Швеции, в ноябре в стране погибло рекордное за последние 100 лет число людей, а именно 8088 человек. Больший показатель был зарегистрирован лишь в 1918 году во время эпидемии испанского гриппа, когда жизни лишились 16 600 граждан страны.
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