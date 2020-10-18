CNN: дело принципа — в итальянском селении всего два жителя, и оба носят маски

Жители итальянского города Нортоше Джованни Карилли и Джампьеро Нобили ревностно исполняют предписания властей: надевают маски и соблюдают социальную дистанцию при встрече, хотя кроме них в покинутом поселении никто не живёт, рассказывает CNN. Как объяснил изданию один из пенсионеров, они не только боятся заболеть, но и считают «делом принципа» соблюдать правила ради себя и других людей.

В крошечной итальянской деревушке живут только два пенсионера, однако они не оставляют коронавирусу ни малейшего шанса и строго соблюдают предписания правительства: носят маски и держат социальную дистанцию, сообщает CNN.

Как рассказывает сайт телеканала, у жителей городка Нортоше — 82-летнего Джованни Карилли и 74-летнего Джампьеро Нобили — нет соседей, а сами они редко выезжают за покупками. Город находится в популярной у туристов Умбрии, но расположен на высоте 900 м над скалистым ущельем, поэтому туда чрезвычайно сложно добраться. Несмотря на это, ни Карилли, ни Нобили не чувствуют себя защищёнными от коронавируса, уже унёсшего 37 тыс. жизней в Италии. «Я смертельно боюсь вируса, — рассказал Карилли CNN. — Если я заболею, я сам по себе, кто обо мне позаботится?» Несмотря на преклонный возраст, он «наслаждается жизнью» и хочет и дальше приглядывать за овцами, виноградником, ульями и садом, собирать трюфели и грибы.

scute and sooo smart



Nortosce: the Italian town where just two people live, but wear masks | CNN Travel https://t.co/PgTeFGtW43 — Jillian (@jilliebeannnnnn) October 16, 2020

Американский сайт напоминает, что сейчас итальянцев просят соблюдать социальную дистанцию в один метр, а обязательный масочный режим введён во всех общественных местах (открытых и закрытых), кроме частных жилищ. В некоторых самых густонаселённых городах страны полиция наказывает людей без масок штрафами от €400 до €1 тыс.

Для единственных жителей Нортоше ношение масок является священным правилом. Нобили считает, что несоблюдение введённых строгих мер одним из них было бы проявлением неуважения, даже несмотря на их особые обстоятельства. По его словам, он делает это не только ради сохранения здоровья: «Если есть правила, ты должен подчиняться им для своей же пользы и пользы других людей. Это дело принципа».

Когда друзья пьют кофе в доме Карилли, они сидят на разных концах стола длиной в 2 м. Во время регулярных прогулок к древнеримскому каменному фонтану за водой из источника они соблюдают социальную дистанцию. Оба в качестве пристанища на старости лет выбрали свой родной город, многие жители которого переехали в Рим и другие города в поисках работы после серии землетрясений в 90-х годах.

Летом некоторые семьи возвращаются в дома своих предков, однако большую часть времени Карилли и Нобили остаются в городе одни в компании собаки Карилли, которая охотится за трюфелями, и его пяти овец. Иногда друзья навещают свои семьи за пределами Нортоше и ездят в соседний крупный город за продуктами, но предпочитают оставаться наедине с природой. «Мы ведём очень простую жизнь, — объяснил Карилли CNN. — Мы можем предложить только свежий, насыщенный кислородом воздух, умиротворение, тишину и полезную воду с гор».