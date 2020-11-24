DT: британский парламент бьёт тревогу — в домах престарелых незаконно отказывают в реанимации

Члены парламента Великобритании направили письмо министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку, призвав ведомство пересмотреть каждый отказ от реанимации, приложенный к картам подопечных домов престарелых, пишет The Daily Telegraph. Активисты и парламентарии опасаются, что незаконно оформленные отказы могут привести к гибели тысяч британцев.

Британские парламентарии потребовали от Министерства здравоохранения Великобритании в срочном порядке пересмотреть все отказы от реанимации, оформленные на постояльцев домов престарелых, на фоне опасений, что это было сделано без ведома самих пожилых людей или их родственников, пишет The Daily Telegraph.

Благотворительные организации, в том числе Amnesty International, забили тревогу: во время первой волны распространения коронавируса некоторые дома престарелых оформляли подобные распоряжения, а также отказ от госпитализации на каждого постояльца.

В октябре Комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи начала расследование дела. Тем не менее члены парламента и активисты опасаются, что за время его проведения могут погибнуть тысячи британцев.

По их словам, их «невероятно встревожили» сообщения о «явно незаконной и неэтичной» политике. Несмотря на то что члены британского парламента одобрили проведение расследования, они указали на то, что выводы могут быть сделаны слишком поздно.

В связи с этим 16 парламентариев направили письмо министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку с призывом срочно пересмотреть каждый отказ от реанимации, приложенный к картам подопечных домов престарелых. В обращении политики указали на то, что решение принималось «без надлежащих консультаций» с пожилыми людьми или их родственниками.

«Точное число отказов от реанимации, которые были незаконно приложены к картам постояльцев домов престарелых без надлежащих консультаций, до сих пор неизвестно. Многие из этих людей могут заболеть зимой — они не могут и не должны ждать результатов отчёта Комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи», — сказано в письме.

Директор британского филиала Amnesty International Кейт Аллен назвала незаконное оформление отказов от реанимации «очевидным нарушением прав человека». Аллен указала на то, что подобная политика, вероятно, уже привела к гибели множества людей, призвав не допустить повторения ситуации в будущем.

Как пишет The Daily Telegraph, всего за три месяца с начала пандемии смертность в домах престарелых увеличилась почти на 30 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, причём две трети от всех смертей напрямую связаны с коронавирусом. При этом активисты полагают, что множество заболевших COVID-19 так и не были доставлены в больницы из-за незаконного оформления отказов от госпитализации.

В свою очередь, официальный представитель Министерства здравоохранения Великобритании заявил, что «совершенно недопустимо» отказывать в реанимации или госпитализации какой-либо группе граждан, подчеркнув, что ведомство никогда не проводило подобную политику.