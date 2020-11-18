Times: британскому пенсионеру пришлось дважды совершить марафонский велотур, чтобы зафиксировать рекорд

88-летний житель Южного Уэльса дважды совершил велосипедный тур длиной 874 мили, чтобы стать мировым рекордсменом, сообщает The Times. Как передаёт газета, впервые Лоуренс Брофи проделал этот путь в прошлом году в возрасте 87 лет, однако по возвращении понял, что был не единственным, кто проделал такой путь в его возрасте. Чтобы установить рекорд, он решил повторить путешествие в этом году.

Бывший учитель начальной школы Лоуренс Брофи в прошлом году совершил свой первый велосипедный тур из Лендс-Энда в Джон-о'Гротс в возрасте 87 лет, преодолев 874 мили за 25 дней, сообщает The Times. Однако, когда Брофи вернулся, он понял, что ещё один велосипедист проделал тот же путь в том же возрасте. Чтобы установить мировой рекорд, он решил повторить путешествие в этом году в возрасте 88 лет.

Как передаёт издание, после выхода на пенсию бывший учитель совершил множество подвигов выносливости, включая поход через пустыню Атакама в Чили в возрасте 77 лет. «Я узнал, что кто-то моего возраста уже сделал это, — рассказал пенсионер. — Но я знал, что могу быть самым старшим. Я знаю, что если поставлю себе такую цель, то буду держаться её — и я это сделал». При этом Брофи заявил, что «ещё не закончил» и уже начал планировать «следующий вызов».

Как напоминает газета, Дональду Уэллсу из Эмсворта было 87 лет, когда он проехал ту же дистанцию в августе 2018 года в «неторопливом темпе» за 37 дней.

Как сообщается, Брофи собрал £6 050 в качестве спонсорской помощи для поездки и пожертвовал эти деньги благотворительной организации для бездомных, поддерживающей женщин и детей, находящихся в уязвимом положении в Уэльсе. С целью повышения осведомлённости о проблеме бездомности, большую часть ночей в своей поездке он спал в палатке или среди тюков сена в фермерских сараях.

Как рассказал пенсионер, он начал всерьёз заниматься ездой на велосипеде несколько лет назад. «У меня уже давно есть велосипед, но я использовал его только для небольших поездок или походов в магазин. Только в последние несколько лет я начал ездить на велосипеде дольше, потому что теперь я слишком стар, чтобы бегать», — признался рекордсмен.

По словам Брофи, путешествие напомнило ему, какими щедрыми могут быть люди. «Однажды ночью я спал в маленьком сарае на ферме, и как только я устроился в своём спальном мешке, ко мне вошла жена фермера. Она принесла мне фляжку чая и маленький кусочек торта, который был очень хорош. Что я почувствовал во время путешествия, это определенно доброту незнакомцев», — рассказывает велосипедист.