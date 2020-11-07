NTD: итальянский художник собрал мозаику из 6000 кубиков Рубика к 40-летию знаменитой головоломки

Гигантскую мозаику из 6000 кубиков Рубика, изображающую Атланта, который вместо небосвода держит на плечах кубик Рубика, сложил в одиночку итальянский художник Джованни Контарди. Причём на сборку всей композиции он потратил менее 16 часов. Свою работу художник посвятил 40-летию выдачи международного патента на знаменитую головоломку, которую изобрёл венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик, передаёт NTD.

Итальянский художник Джованни Контарди собрал большую мозаику из кубиков Рубика за рекордное время. Так он отметил 40-летие знаменитой головоломки.



ДЖОВАННИ КОНТАРДИ, художник: Эта мозаика очень особенная, по нескольким причинам: во-первых, это не портрет, который я обычно складываю из кубиков. А во-вторых, это будет мозаика из 6111 кубиков Рубика. Она самая большая из всех, сложенных менее чем за 24 часа.



На работу ушло 15 часов 49 минут и 32 секунды — каждый кубик Джованни собирал примерно семь секунд. Мозаика получилась размером 5 с половиной метров на 3 метра 60 сантиметров. Она изображает Атланта, который вместо небосвода держит на плечах кубик Рубика.

ДЖОВАННИ КОНТАРДИ: Я закончил, и это заняло у меня почти 16 часов. Самым трудным было оставаться сосредоточенным всё это время. И, конечно, у меня устали ноги. Но я счастлив, что сделал это!



Обычно художник складывает портреты знаменитостей — таких как Уилл Смит и Мэрилин Монро. На такие мозаики уходит не более 700 кубиков.



Всемирно известную головоломку изобрёл в 1974 году венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик. В 1975-м он запатентовал её в Венгрии под названием «Магический кубик».



Спустя пять лет его переименовали в «кубик Рубика» и начали продавать в США. Права на головоломку принадлежат английской компании Seven Towns. По всему миру ежегодно проходят соревнования и чемпионаты по скоростной сборке кубика Рубика.



Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.