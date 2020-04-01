Guardian: из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

03:00
Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США
Самолёт ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием вылетел в Соединённые Штаты.
03:00
Захарова рассказала о ситуации с находящимися в Катаре россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с находящимися в Катаре россиянами.
03:00
В России более четырёх тысяч военных прошли тест на коронавирус
В России провели 4076 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
03:00
В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение американском штате Айдахо 6,5 в Турции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:00
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
03:00
Трамп заявил, что США ждут две «очень болезненные» недели
Американский лидер Дональд Трамп заявил на брифинге, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекицей COVID-19.
03:00
В Бразилии число погибших от коронавируса достигло 201
Минздрав Бразилии сообщил, что число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 201.
03:00
Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-рияд намерены обсудить цены на нефть.
03:00
В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию
В России с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
Бывший вратарь «Зенита» Чонтофальски, ставший пилотом вертолёта, назвал причину гибели Брайанта
Экс-голкипер петербургского «Зенита» Камил Чонтофальки высказался о крушении вертолета, в котором погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант.
03:00
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель.
03:00
Медведева продемонстрировала, как тренируется во время карантина из-за коронавируса
Вице-чемпионка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева продемонстрировала подписчикам своего аккаунта в Instagram, как поддерживает форму в условиях карантина из-за коронавируса.
03:00
CNN: в США за сутки от коронавируса погибли 770 человек
В Соединённых Штатах за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 770 человек.
03:00
Овечкин показал сыну игру в хоккей на видеоприставке
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал в Instagram, как проводит время на карантине.
03:00
Валуев поддержал заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал пост в поддержку главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
03:00
Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%
Рубль обвалился к доллару в марте на 14,7%, что является наибольшим падением с января 2015 года.
03:00
В Омане сообщили о первой смерти от коронавируса
В Министерстве здравоохранения Омана сообщили о первом случае смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Экс-звезду сборной Англии по футболу Коула связали и ограбили люди в масках и камуфляже
Особняк знаменитого в недавнем прошлом футболиста сборной Англии, а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула подвергся налёту неустановленных лиц.
03:00
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
03:00
Бразилец Роналдиньо сыграл в футволей во время тюремной отсидки в Парагвае
Чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, сыграл в футволей.
03:00
В ВОЗ сообщили более чем о 750 тысячах заражённых коронавирусом в мире
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 754 948.
03:00
Евсеев назвал «Уфу» одной из лучших футбольных команд России
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу своей работы в клубе.
03:00
Бывший президент «Марселя» Диуф умер в Дакаре от коронавирусной инфекции COVID-19
Экс-президент французского «Марселя» Папе Диуф скончался на 69-м году жизни из-за коронавируса.
03:00
В штате Нью-Йорк число случаев коронавируса превысило 75 тысяч
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в регионе выявлено 75 795 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Возобновление спортивного сезона в Китае отложено на неопределённый срок
Несмотря на то что в Китае пандемия коронавируса идёт на спад, возобновление спортивного сезона в стране перенесено на неопределённый срок.
03:00
В Вологодской области полицейские спасли подростка с отколовшейся льдины
В Вологодской области полицейские спасли восьмиклассника с отколовшейся льдины.
03:00
Выставка «Иннопром» перенесена на июль 2021 года
Международная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
PR-директор «Локомотива» заявил, что убытки клубов РПЛ исчисляются десятками миллионов рублей
Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо оценил убытки отечественных клубов из-за карантина, который был введён ввиду угрозы коронавируса.
03:00
В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Тренер Макгрегора намекнул на возможность поединка ирландца с Фергюсоном
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать соперником действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.
03:00
Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июня
Коллегия Евразийской экономической комиссии на фоне пандемии коронавируса решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
03:00
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об истории с американским паспортом её мужа.
03:00
На Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил, что число жертв коронавирусной инфекции в стране за сутки возросло с 549 до 645 человек.
03:00
Губерниев — о желании Резцовой и Тихонова судиться с ним: можно ещё на Россию в суд подать
Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийским чемпионам Анфисе Резцовой и Александру Тихонову, которые заявили о намерении подать на него в суд.
03:00
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
С баскетбольных площадок Нью-Йорка сняли корзины из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка демонтировали корзины на 138 площадках для игры в баскетбол в рамках борьбы с распространением коронавируса.
03:00
Корты US Open будут переоборудованы под временный госпиталь
Теннисный центр имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, где традиционно проходит Открытый чемпионат США (US Open), будут использоваться для нужд медицинских служб.
03:00
В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, предложившего создать в латиноамериканской стране временное правительство, провести свободные выборы с последующим снятием санкций.
03:00
Глава ОНК Москвы призвал освободить из СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков призвал в связи с пандемией коронавирусной инфекции заменить для обвиняемых в ненасильственных преступлениях содержание в СИЗО на домашний арест. Об этом говорится в заявлении главы ОНК Москвы, поступившем в RT.
03:00
Туктамышева: я не встаю на весы во время карантина
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как следит за своим весом во время карантина из-за пандемии коронавируса.
03:00
Аваков сообщил о возможности продления карантина на Украине до конца мая
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.
03:00
Посольство рассказало о россиянах с двух карантинных лайнеров в Италии
Посольство России в Италии сообщило о ситуации с российскими гражданами, которые оказались среди пассажиров карантинных лайнеров Costa Luminosa и Costa Victoria в Италии.
03:00
Мамедов прокомментировал инициативу Федерации бокса России помогать находящимся на самоизоляции
Член сборной России по боксу Габил Мамедов поддержал создание оперативного штаба Федерации бокса России, направленного на оказание помощи соотечественникам во время пандемии коронавируса.
03:00
В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
03:00
В НХЛ продлили карантин до 15 апреля
Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила самоизоляцию игроков до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Актёр «Звёздных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса
Британский актёр Эндрю Джек, исполнивший роль майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны», умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Evening Standard со ссылкой на агента актёра Джилл Маккалоу.
03:00
Загитова призвала болельщиков к самоизоляции и занятиям спортом на дому
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам во время пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей. Как сообщает Интерфакс, такие меры предложены депутатами Мосгордумы.
03:00
Боксёр Мамедов рассказал, как намерен сохранять форму на карантине
Член сборной России по боксу Габил Мамедов рассказал, как собирается поддерживать физическую форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.