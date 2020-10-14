«Их не пытались спасти» — Der Spiegel о смертности от коронавируса в шведских домах престарелых

В борьбе с пандемией коронавируса Швеция пошла своим особым путём, решив не вводить карантин, пишет Der Spiegel. В результате смертность там в десять раз превысила показатели соседних стран. И всё потому, что в определённый момент болезнь проникла в дома инвалидов и престарелых и начала практически бесконтрольно распространяться. При этом складывается впечатление, что власти осознанно принесли стариков в жертву, отмечает немецкое издание.

Мало какие государства защищают своих граждан так, как это делает Швеция, пишет Der Spiegel. К примеру, с помощью стратегии Vision Zero власти страны хотят снизить число транспортных происшествий со смертельным исходом до нуля. Продажа алкогольных напитков крепостью больше 3,5% осуществляется исключительно в государственной сети магазинов Systembolaget. Поэтому, когда пришла пандемия коронавируса, большинство шведов чувствовали себя в надёжных руках. Они сочли, что особый путь, которым пошла страна в борьбе с COVID-19, — а там не вводился карантин — разумен и безопасен.

Власти заверили, что приложат все необходимые усилия для того, чтобы защитить пожилых людей, ведь они входят в группу риска, продолжает издание. Но в какой-то момент болезнь проникла в дома для инвалидов и престарелых и начала практически бесконтрольно распространяться. Именно по этой причине смертность в Швеции в десять раз выше, чем в соседних странах Финляндии и Норвегии, объясняет издание.

Поиски ответа на вопрос «Почему так произошло?» приоткрывают «тёмную сторону общества» во всей её неприглядности, пишет автор статьи. Ошибки врачей, медсестёр и другого ответственного за здоровье пациентов персонала, а также нехватка койко-мест и медицинских ресурсов. Сообщения членов семей погибших и исследования показывают, что большого количества жертв среди престарелых можно было избежать.

«Никто не пытался спасти их жизни», — рассказал Андерс Фальне, вирусолог из Каролинского института в Стокгольме. По имеющейся информации, имели место случаи активной эвтаназии, когда старикам просто давали морфий, и те тихо умирали. Некоторым отказывали в госпитализации. При этом речь идёт не о паре трагических судеб, о чём свидетельствуют и официальные данные.

На фоне пандемии в Швеции пытались всеми способами избежать перегруженности больниц. При этом в случае, если койко-мест не хватает, предусмотрена медицинская сортировка по приоритетным группам. Главные критиерии при отборе — это биологический возраст и наличие болезней. В случае перегруженности больниц приоритетное право на получение медицинской помощи не предоставляется гражданам в возрасте от 60 до 70 лет с двумя больными органами, от 70 до 60 с одним больным органом, а также тем, кому за 80, независимо от состояния их здоровья. При этом власти Швеции постоянно утверждали, что койко-мест предостаточно, но, по-видимому, это было не так.

Врач одной из больниц рассказал, что пациенты с COVID-19, которые к ним поступали, не получали должного ухода: «Мы были вынуждены смотреть, как люди умирают на наших глазах, хотя мы знали, что при оказании мер интенсивной терапии у человека будут хорошие шансы на выживание». Другой врач подтвердил, что такое происходило по несколько раз на дню. Люди, ответственные за происходившее, отвергают эти обвинения. Сейчас ведётся расследование, но результатов пока нет.

Однако уже сейчас становится ясно, что «смерть в Швецию буквально пригласили», констатирует издание. Всё началось с ужасающих недочётов в домах инвалидов и престарелых. Вместо того чтобы отправлять заражённых коронавирусом в больницу, им просто оказывали сопровождение как умирающим, купируя болевые ощущения. И даже в клиниках врачи отказывали им в должном уходе.

Такое ощущение, что стариков просто принесли в жертву, пишет автор. К слову, о специфическом отношении шведов к пожилым людям свидетельствуют данные опроса, проведённого в рамках исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». Швеция входит в число стран, где пожилых не сильно ценят. Чуть больше 20% граждан относятся с уважением к людям старше 70 лет. «Это меньше, чем в большинстве других изученных стран», — подчёркивает Der Spiegel.