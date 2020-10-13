Guardian: приехал в Перу с мечтой — руины Мачу-Пикчу открыли ради одного японского туриста

Турист из Японии первым с начала пандемии смог посетить цитадель инков Мачу-Пикчу, пишет The Guardian. Как сообщили в Министерстве культуры Перу, руины древнего города открыли для японца, после того как турист провёл в стране семь месяцев в ожидании возможности увидеть их.
Власти Перу впервые с начала пандемии открыли руины Мачу-Пикчу для единственного японского туриста, который из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ждал возможности посетить город-цитадель инков почти семь месяцев, передаёт The Guardian.
Как стало известно изданию, Джесси Такаяма должен был посетить Мачу-Пикчу ещё в марте этого года, для чего планировал провести в Перу несколько дней. Тем не менее накануне его приезда достопримечательность закрыли из-за карантина, и Такаяма был вынужден остаться в посёлке Агуас-Кальентес на семь месяцев. Однако мечта японца всё же сбылась.
По словам министра культуры Перу Алехандро Нейры, Такаяма получил разрешение на вход в Мачу-Пикчу после подачи специальной просьбы и вошёл на территорию в сопровождении руководителя исторического заповедника до возвращения на родину.
«Он приехал в Перу с мечтой попасть туда», — отметил Нейра.
Глава ведомства также подчеркнул, что уже с ноября руины Мачу-Пикчу будут вновь открыты для местных и иностранных туристов. Однако пока в ограниченном режиме — не более 675 человек в день, то есть 30% от привычного количества туристов.
The Guardian напоминает, что за время пандемии в Перу зарегистрировано более 33 тыс. летальных исходов, что составляет самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения среди всех стран.
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