Le Point: больше смотрителей, чем посетителей — вновь открывшийся Версаль остался без иностранных туристов

Версальский дворец всегда был местом паломничества иностранцев, однако в этом году из-за пандемии коронавируса его посещаемость сократилась на 80%, сообщает Le Point. Корреспонденты издания присоединились к немногочисленным гостям музея и убедились, что бывшая резиденция французских королей всё так же поражает великолепием, но теперь им можно насладиться в спокойной обстановке.

Бывшая резиденция французских королей воспользовалась карантином для возвращения своего былого великолепия: аккуратные регулярные парки, апартаменты короля и Зеркальная галерея — Версальский дворец встречает посетителей без преувеличения королевской обстановкой, пишет Le Point. Единственная небольшая проблема: хотя ежегодно в музей приезжают 8 млн туристов, после карантина лишь немногие рискнули проникнуться историей, и среди них оказались корреспонденты французской газеты.

«Прошу меня простить: с маской я говорю не очень хорошо», — извиняется гид, которая тем не менее за более чем 15 лет службы в музее уже привыкла чётко выговаривать слова. Она жалуется на то, что в маске допускает ошибки в произношении, но признаёт, что «нужно быть осторожными» в сложившейся ситуации.

Мытьё рук, обязательное ношение маски внутри для всех старше 11 лет, расставленные повсюду санитайзеры, маршрут по стрелкам и необходимость резервировать временной интервал для посещения — несмотря на царящее во дворце оцепенение, приняты все меры предосторожности. Роскошные залы, к оформлению которых приложили свою руку Людовик XIV и его потомки, поражают гостей музея, и они в безмолвии следуют друг за другом на приличном расстоянии, переходя из комнаты в комнату. Главный администратор Версаля Тьерри Госсерон признаёт, что администрация намеренно ввела строгие ограничения: она решила создать для посетителей коридор, который заставляет обойти комнату, но из-за этого визит становится «более спокойным, более интересным». Госсерон приглашает французов воспользоваться отсутствием туристов и познакомиться с собственной историей.

Как рассказывает издание, после возобновления работы посещаемость дворца-музея упала на 80% из-за отсутствия иностранных посетителей, которые совершают паломничество в Версаль, как в Запретный город или к пирамидам. Никаких туристических автобусов и очередей перед входом. «Довольно грустно, — замечает гид в конце экскурсии. — Почти ненормально видеть так мало людей и иметь столько времени. Я не спешу к следующей группе и могла бы задержаться, если бы было больше вопросов». «Здесь больше смотрителей, чем посетителей», — удивляется Пьер, житель Версаля, который каждую зиму со своей женой приходит сюда, чтобы «впитать приглушённую атмосферу». «Никогда ещё Зеркальная галерея не была так хороша», — доверительно поделилась своими ощущениями гид, прежде чем исчезнуть за потайной дверью.

Из окна дворца открывается перспектива на Большой канал, и кажется, что границы между дворцом и деревней сливаются, потому что Версаль — это также Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, оранжерея, пруд и 90 гектар парка с деревьями. Тьерри Госсерон причисляет это к достоинствам ансамбля во время пандемии, потому что там можно кататься на велосипеде или на лодке, а также любоваться фонтанами. Во время карантина во дворце провели тщательную уборку — и непривычно молчаливое жилище французских королей предстало в обновлённом виде, отмечает Le Point.