112: украинцы живут полноценной здоровой жизнью меньше всех в Европе
Учёные установили, что на Украине — самый короткий срок здоровой жизни среди стран Европы. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в исследовании Global Burden of Disease Study.
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