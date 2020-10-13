112: более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности

Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что в стране неизменно высоким остаётся уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Как пишет «112 Украина», пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров. Денисова также отметила, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.
На Украине неизменно высоким остаётся уровень бедности среди лиц пенсионного возраста: пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров. Как передаёт «112 Украина», об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова во время социального форума Совета ООН по правам человека.
Она также отметила, что на Украине прожиточный минимум составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране — $176, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.
«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, на Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», — отметила Денисова.
Как напоминает канал, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, и подчеркнул необходимость введения в стране накопительной пенсионной системы.
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