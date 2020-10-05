Украинский премьер: через 15 лет Украина не сможет платить пенсии старикам

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам. Как пишет «СТРАНА», поэтому, как добавил Шмыгаль, уже со следующего года страна должна перейти на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать, а государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.
Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече со студентами университета Львовская политехника.
«Из-за демографии у нас всё меньше будет работоспособных и всё больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии ещё больше, то ещё больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — объяснил политик.
Поэтому, по его словам, необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать. И, по словам премьера, это произойдёт уже со следующего года. При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.
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