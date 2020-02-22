СТРАНА: украинцам спрогнозировали снижение пенсионного обеспечения

82,7 % украинских пенсионеров получают пенсию, размер которой ниже прожиточного минимума, сообщила замглавы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко. Более того, по её словам, из-за различных факторов, в том числе теневой занятости, уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет снижаться, передаёт «СТРАНА».
Более 80% украинских пенсионеров получают пенсию, которая ниже прожиточного минимума. Такие неутешительные цифры озвучила замглавы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко, сообщает «СТРАНА».
«82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения», — сказала Ненюченко во время публичных консультаций с участием советника премьер-министра
Романа Кобца, представителей центральных органов исполнительной власти и профсоюзов.
По словам чиновницы, из-за ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, выплаты «чёрной» заработной платы и того, что только 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.
Замминистра также констатировала, что ненадлежащее государственное регулирование не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум и вести полноценную жизнь. Она добавила, что министерство изучает эту проблему.
Правительство также собирается способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к накоплениям на собственную старость и их защите от злоупотреблений в финансовом секторе, отмечает «СТРАНА».
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