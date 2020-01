Times: стареющей Европе грозит демографический кризис

По оценкам экспертов, тенденция общего старения и сокращения численности населения вскоре приведёт Европу к демографическому кризису. Причём именно в ЕС последствия будут наиболее ощутимыми и драматичными, пишет The Times.

Стареющая Европа вскоре столкнётся с демографическим кризисом — причём последние статистические данные и прогнозы показывают, что для европейского континента, включая Великобританию, негативные последствия от старения населения будут гораздо более ощутимыми по сравнению с США и остальным миром, предупреждает Чарльз Бремнер в статье для The Times. Конечно, страны Америки и Азии, включая США, Китай и Японию, тоже сталкиваются со всё более острой проблемой старения населения. Но именно в Европе перспективы для нынешнего трудоспособного поколения в этом плане наименее радужные, отмечает автор.



Политики и эксперты уже давно обращали на это внимание, поясняется в статье. Ещё в 2014 году в озвученном в Брюсселе докладе Еврокомиссии содержались предупреждения о том, что уровень рождаемости снизился настолько, что уже не обеспечивает необходимого воспроизводства, и это ведёт к естественной убыли населения во многих странах Европы. «В результате рост населения замедляется, а старение населения ускоряется», — подчёркивалось тогда в докладе. Однако новые данные подтверждают эти тенденции. По последним прогнозам, на фоне роста средней продолжительности жизни и ощутимого сокращения рождаемости жители ЕС будут ощущать всё более заметные негативные последствия. Причём наиболее заметно это отразится на странах Юго-Восточной Европы, пишет The Times.



Население некоторых других стран, включая Японию и Южную Корею, сокращается и стареет сравнительно быстрее, поясняет автор. Однако перспективы Европы в глобальном плане более драматичны: согласно последнему докладу ООН, население этого континента начнёт сокращаться уже в следующем году. И хотя Европа принимает всё больше мигрантов, ООН прогнозирует, что уже к 2050 году общая численность европейцев сократится на 5%, сообщает The Times.



Причём если в 1950 году число людей в возрасте 65 лет и старше составляло лишь 7,6% от всех жителей Европы, то в 2050 году в Германии этот показатель достигнет 30,7% — и эта страна выйдет на третье место в мировой статистике, говорится в статье. Следом за ней окажется Франция с 26,6% и Великобритания, где будет 24,9% жителей старше 65 лет (или 14,1 млн человек по сравнению с 9,2 млн в настоящее время). А первые строчки в этом перечне займут Япония и Южная Корея, где соответствующие показатели к 2050 году достигнут 36,4% и 35,3% по прогнозам ООН, пишет The Times.



Заметную роль в этом играет и отток образованной молодёжи из государств бывшего «советского блока» в Юго-Восточной Европе, подчёркивает автор. Согласно последним прогнозам, в 2050 году там окажется на 10% меньше людей. Например, в Болгарии численность рабочей силы с 2008 года уже упала на 6% — причём ожидается, что она сократится ещё на треть, говорится в статье. Эксперты опасаются, что такой «демографический сдвиг» может поставить под угрозу основополагающий для Евросоюза принцип свободы передвижения, поскольку правительства ряда европейских стран уже вынашивают планы запретить выезд за границу, чтобы пресечь отток молодёжи, отмечает The Times.



Согласно прогнозам, даже Испания и Италия могут потерять к 2050 году более четверти имеющейся рабочей силы, если не смогут удержать людей на своих рынках труда, сообщается в статье. Эксперты предупреждают, что проблема быстрого «старения» населения превращается в реальную угрозу экономической и социальной стабильности и безопасности в Европе, пишет The Times, и европейцам придётся за это расплачиваться.



По оценкам экспертов Австрийского института экономических исследований, подобные демографические изменения ощутимо снизят средний доход на душу населения во Франции, Испании, Италии и Германии. Причём это сокращение дохода может составить в среднем от €4700 до €6500 в ценах 2010 года, предупреждает автор. Для сравнения, Япония будет «расплачиваться» падением среднего дохода на сумму около €12 400. В то время как Соединённые Штаты остаются единственной страной Запада, где на протяжении следующих 30 лет количество рабочей силы продолжит расти, а влияние старения не будет столь ощутимым — поэтому и прогнозируемое сокращение дохода составит всего лишь около €2300, сообщает The Times.



Как поясняют эксперты, Европа оказалась в таком положении, поскольку благодаря послевоенному расцвету этот континент первым достиг «демократического перехода», который характеризуется низким уровнем рождаемости и смертности. А затем уровень рождаемости ещё больше снизился из-за того, что женщины стали проявлять всё больше активности на рынке труда и добиваться «равных возможностей» с мужчинами, в результате всё больше пар в настоящее время решают не заводить детей, пишет The Times.



Эти изменения отражаются и на политике, где начинаются «войны поколений», говорится в статье: консервативные избиратели более старшего возраста стремятся сохранить своё благосостояние и негативно относятся к таким мерам, например, как борьба с изменениями климата, требующая дополнительных ресурсов и расходов. В то время как более молодое население требует принимать более активные меры в этом направлении — и это повышает риск «конфликта поколений» вокруг использования государственных ресурсов, предупреждает The Times.



Ещё одним примером такого влияния, по мнению автора, могут послужить массовые забастовки во Франции на протяжении последних недель, где профсоюзы ведут активную борьбу за то, чтобы сохранить систему «специальных пенсий», которая давала возможность большому числу людей уходить на пенсию в возрасте чуть старше 50 лет. Эти массовые протесты уже вынудили президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от предыдущих планов по повышению общего пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. И хотя Франция до недавнего времени могла похвастаться одним из самых высоких уровней рождаемости в Европе, в будущем молодые французы будут испытывать всё больше финансовых трудностей, поскольку им придётся обеспечивать выплаты для нынешних пенсионеров — а потом получать более низкие пособия, когда они сами выйдут на пенсию, пишет The Times.



Чтобы «адаптироваться» к реалиям сокращающегося населения с более высокой долей пожилых людей, странам Европы не обойтись без социальных и экономических изменений, подчёркивается в статье. В частности, необходимо будет активнее развивать индустрию ухода за пожилыми, централизованно обеспечивать им возможности комфортного проживания и так далее. С другой стороны, как полагают эксперты, уменьшение общей численности населения может иметь и некоторые преимущества. В частности, по их оценкам, это обеспечит «меньшую конкуренцию за собственность», что даст шанс молодёжи легче обрести собственное жильё. Кроме того, более высокий уровень образования и профессиональной подготовки среди молодых специалистов частично компенсирует сокращение рабочей силы, прогнозирует The Times.



По мнению экспертов, это также может оказать благоприятное воздействие на окружающую среду и сделать мир «более экологичным»: поскольку население будет сокращаться и становиться старше, всё больше людей будут вести сидячий образ жизни, а общее потребление энергоресурсов сократится. Благодаря этому и вредные выбросы в атмосферу в перспективе могут постепенно снизиться до уровня середины прошлого столетия, говорится в статье. Не случайно и авторы упомянутого выше «тревожного» доклада Еврокомиссии в 2014 году завершили его на позитивной ноте, подчеркнув, что общее старение населения — не разрушительное «цунами», после которого ничего не остаётся, поэтому эта тенденция не должна становиться препятствием на пути «социально-экономического развития в Европе», заключает The Times.