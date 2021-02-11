CBS: американским домам престарелых «отчаянно» не хватает антикоронавирусных вакцин

Несмотря на то, что в рамках американской программы вакцинации среди граждан было распределено более 42 млн вакцин, лишь 2,3 млн из них достались тем, кто особенно в них нуждается — постояльцам домов престарелых, передаёт CBS News. Как отмечается в репортаже канала, федеральные власти проводят вакцинацию в учреждениях по уходу за пожилыми, действуя не слишком расторопно, в результате чего некоторым из них приходится обращаться к «частникам».

Штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, может скоро стать у нас в США наиболее распространённым, а это ещё сильнее повышает необходимость вакцинировать население страны. Между тем, из более 42 миллионов доз вакцин, уже полученных гражданами, постояльцам учреждений долговременного ухода досталось лишь менее 2,3 миллионов. С подробным репортажем о ситуации из такого учреждения в городе Редвуд, штат Калифорния — корреспондент CBS Джонатан Виглиотти.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, корреспондент CBS News: Истории о том, как людям приходится для получения вакцины выстаивать в очередях по многу часов, слышали мы все. А вот дому престарелых «Гордон Мэнор» пришлось ждать много месяцев. Руководству учреждения сообщили, что оно получит вакцину одним из первых, — тем более, что в прошлом году 13 постояльцев дома скончались от коронавирусной инфекции. Однако в итоге они наткнулись на многочисленные бюрократические барьеры.

Алиса Маллари Ту — исполнительный директор дома престарелых «Гордон Мэнор», и она отвечает за здоровье и комфорт 58 его постояльцев. После того, как по её учреждению в прошлом году моровым поветрием прошёлся коронавирус, она вместе со своими подчинёнными ввела в действие строгие инструкции для предотвращения распространения патогена — и им удалось продержаться без единого случая заражения семь месяцев. Однако в ноябре тесты показали наличие коронавируса у двух постояльцев.

АЛИСА МАЛЛАРИ ТУ, директор «Гордон Мэнор»: Мы были уверены, что соблюдаем все меры предосторожности — мы же ведь много месяцев жили в таком режиме.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: То есть — просто чтобы прояснить, — вы хотите сказать, что с прошлой весны коронавирусную инфекцию выявили только у двух ваших постояльцев?

АЛИСА МАЛЛАРИ ТУ: Именно так.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Но это же потрясающий результат!

АЛИСА МАЛЛАРИ ТУ: Нас определённо мотивировали страх и угроза возвращения коронавируса.

«Гордон Мэнор» подключился к запущенной федеральным правительством США программе вакцинации учреждений долговременного ухода ещё в октябре, но её развёртывание затянулось до января...