NBC: Фаучи о 500 тыс. погибших от COVID-19 в США — «ничего подобного не было уже более сотни лет»

«Почти невероятно, но это правда» — так в интервью NBC директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи прокомментировал информацию о том, что США почти достигли отметки в полмиллиона погибших от COVID-19. Он также добавил, что в Соединённых Штатах не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года.
Количество погибших (в США. — ИноТВ) — полмиллиона человек. Мы, по сути, уже подошли к годовой отметке этой пандемии. Если подумать об этом и для сравнения посмотреть, с чем столкнулась наша страна в 1918 году — а ведь у нас сегодня есть современная медицина, — то в целом насколько смертоносной оказалась нынешняя пандемия для нашей страны?
ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Чак, всё это ошеломляюще и ужасно. Если посмотреть на то, что сейчас происходит, — а мы всё ещё не вышил из этой ситуации, — то полмиллиона погибших — это просто ужасно. Это исторический момент. Мы не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года.
Если взглянуть на числа, то это нечто ошеломляющее. Почти невероятно, но это правда. Это опустошительная пандемия, которая войдёт в историю. Люди будут говорить об этом через многие десятилетия.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что нынешнее руководство Союза биатлонистов России и тренерский штаб сборной должны покинуть свои должности после провального выступления команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои критические высказывания в отношении лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Немецкий депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт пообещал поднять в бундестаге вопрос о водной блокаде Крыма со стороны Украины и проверить, не ущемляется ли в данном случае международное право. Парламентарий также назвал подобные методы, практикуемые Киевом, средневековой осадой.
Оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG подала заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, документ направлен в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 604 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 177 330. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Старший тренер сборной России лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лидер мужской национальной команды Александр Большунов не принимал участия в контрольной гонке в Оберстдорфе, которая предшествовала чемпионату мира.
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова была допрошена в качестве свидетеля в управлении уголовной полиции Берлина. Допрос длился около часа и был произведён по требованию Генпрокуратуры Украины.
Президент «Ахмата» Магомед Даудов после победы команды над «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Кубка России по футболу выразил благодарность за поддержку главе Чеченской Республики и почётному президенту клуба Рамзану Кадырову.