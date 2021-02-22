NBC: Фаучи о 500 тыс. погибших от COVID-19 в США — «ничего подобного не было уже более сотни лет»

«Почти невероятно, но это правда» — так в интервью NBC директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи прокомментировал информацию о том, что США почти достигли отметки в полмиллиона погибших от COVID-19. Он также добавил, что в Соединённых Штатах не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года.

Количество погибших (в США. — ИноТВ) — полмиллиона человек. Мы, по сути, уже подошли к годовой отметке этой пандемии. Если подумать об этом и для сравнения посмотреть, с чем столкнулась наша страна в 1918 году — а ведь у нас сегодня есть современная медицина, — то в целом насколько смертоносной оказалась нынешняя пандемия для нашей страны?



ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Чак, всё это ошеломляюще и ужасно. Если посмотреть на то, что сейчас происходит, — а мы всё ещё не вышил из этой ситуации, — то полмиллиона погибших — это просто ужасно. Это исторический момент. Мы не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года.



Если взглянуть на числа, то это нечто ошеломляющее. Почти невероятно, но это правда. Это опустошительная пандемия, которая войдёт в историю. Люди будут говорить об этом через многие десятилетия.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.