Economist: вакцины не спасут — пандемия коронавируса превращается в эндемию

Правительства во всём мире до сих пор надеются, что в отношении коронавируса речь идёт о чрезвычайной ситуации, которая в какой-то момент завершится. Однако появление различных вакцин ещё не гарантирует полной победы над инфекцией, предупреждает The Economist. По оценкам экспертов, необходимо подготовиться к затяжной борьбе и терпеливо относиться к эндемическому характеру COVID-19, включая неизбежный рост смертности.

По мнению экспертов, COVID-19 может не исчезнуть после массовой вакцинации, а стать эндемическим заболеванием — и правительствам в разных странах стоит заранее продумать новые стратегии, помогающие этому противостоять, пишет The Economist. Хотя без ускоренного создания и внедрения новых вакцин, по разным оценкам, жертвами пандемии уже могли бы стать до 150 млн человек, однако и вакцины не принесут чудесного избавления, подчёркивается в статье.



Скорее всего, это заболевание будет распространяться по планете ещё в течение многих лет и приобретёт характер эндемического, а власти должны строить планы на будущее с учётом такой перспективы, предупреждает автор. «Не будет преувеличением, если мы назовём вакцинацию чудом. Всего через год с небольшим после обнаружения этого вируса медики уже провели 148 миллионов вакцинаций», — говорится в статье.



Вакцины не защищают полностью от лёгкого и бессимптомного заболевания коронавирусом, поясняет The Economist. Но похоже, что они позволяют предотвратить тяжёлую форму заболевания, которая требует обязательной госпитализации, а это очень важный момент, и сократить число смертных случаев, отмечается в статье.



Предварительные данные также свидетельствуют, что «некоторые вакцины» помогают остановить дальнейшее распространение заболевания. Это могло бы значительно замедлить темпы заражения и смягчить карантинные меры, не провоцируя резкого увеличения количества новых больных и не создавая снова чрезмерную нагрузку на отделения интенсивной терапии. Однако точные данные, которые могли бы всё это окончательно подтвердить, появятся лишь в течение ближайших месяцев, в процессе анализа результатов использования новых вакцин, пишет The Economist.



Но даже несмотря на какие-то обнадёживающие новости, среди экспертов растёт осознание того, что этот вирус сохранится и будет и дальше активно циркулировать в больших масштабах, меняя форму, говорится в статье. И одна из причин заключается в том, что производство и распространение достаточного количества вакцины среди всего населения мира, которое уже превышает 7,8 млрд человек, представляет собой сложнейшую задачу, подчёркивает автор.



По предварительным прогнозам, даже Великобритания, которая проводит вакцинацию максимально быстрыми темпами, сможет привить население старше 50 лет не раньше мая этого года. Проблема усугубляется ещё и тем, что действие вакцины за это время может ослабнуть, и тогда нужно будет делать повторную прививку, предупреждает The Economist.



Если же выйти за пределы «богатого мира», то окажется, что там около 85% стран ещё даже не начали реализовывать свои программы по вакцинации, подчёркивается в статье. «И пока миллиарды людей в этих странах не почувствуют укол иглы шприца, а это может случиться не раньше 2023 года, все они будут представлять собой своего рода «топливо» для коронавируса», — предупреждает The Economist.



Ещё одна причина «живучести» коронавируса заключается в том, что его новые штаммы в результате мутации частично сводят на нет работу вакцин, созданных для того, чтобы остановить его распространение, поскольку являются всё более заразными, говорится в статье. Распространение инфекции происходит в этом случае по экспоненте, поэтому количество новых случаев заболеваний и смертей быстро увеличивается, даже если этот новый вариант не является более смертоносным, поясняет автор.



Чтобы достичь определённого уровня подавления вируса, необходимо соблюдать всё более серьёзный режим социального дистанцирования. И это тоже оказывает значительное влияние на то, как должны реагировать правительства, пишет The Economist. Кроме того, новые варианты коронавируса могут оказаться более устойчивыми к воздействию существующих на сегодня вакцин, и тогда в борьбе с ними прививки окажутся бесполезными, предупреждает автор.



Не исключено также, что новые виды вируса, обнаруженные в Бразилии и в Южной Африке, смогут даже побеждать иммунитет, полученный в результате предыдущего заражения COVID-19. Остаётся лишь надеяться на то, что в этом случае заболевание будет переноситься в более лёгкой форме, поскольку иммунная система будет уже готова дать ответ после первой встречи с коронавирусом.



Однако и в этом случае коронавирус продолжит циркулировать среди человечества в поиске наименее защищённых людей — поскольку вирусы именно так себя и ведут, предупреждают эксперты. В результате будут появляться всё новые его разновидности, причём некоторые из них будут приобретать способность лучше преодолевать созданную для борьбы с ними «оборону» в виде вакцин, пишет The Economist.



Третья проблема заключается в наличии большого количества людей, которые намеренно отказываются от вакцинации и становятся новыми мишенями для вируса, подчёркивается в статье. По оценкам, в целом около 10 млн британцев являются уязвимыми для этого заболевания по причине возраста или состояния здоровья. И как показывает математическое моделирование, если хотя бы 10% из них откажутся от вакцинации и не будут соблюдать принципы социального дистанцирования, то произойдёт резкий скачок по количеству заражений и смертей, предупреждает The Economist.



При этом необходимо учесть, что в действительности общая доля населения, которая не получит прививки, скорее всего, будет даже значительно больше, чем в этом мысленном эксперименте, отмечает автор. Это связано с тем, что вакцины ещё не были лицензированы для применения в отношении детей. Кроме того, представители различных меньшинств во многих странах, которые в наибольшей мере подвержены инфекции, как правило, меньше доверяют правительству и медицинскому истеблишменту и также часто отказываются от прививок, говорится в статье.



Статистика показывает, что даже среди тех людей, которые занимаются уходом за больными, многие сейчас отказываются от вакцинации, хотя они своими собственными глазами уже видели результаты разрушительного воздействия COVID-19, пишет The Economist.



В случае появления всё новых мутаций вируса необходимо, чтобы около 80% всего населения уже имело иммунитет. Лишь тогда вновь заболевший человек, в среднем, сможет заразить менее одного другого человека — а это именно тот порог, который свидетельствует об ослаблении эпидемии, поясняется в статье. Однако достичь таких показателей будет нелегко, предупреждает автор.



С учётом всех этих причин, руководству каждой страны необходимо планировать свои действия с расчётом, что COVID-19 — это эндемическое заболевание, а не «чрезвычайная ситуация», которая в какой-то момент завершится, подчёркивается в статье. Правительствам во всём мире нужно будет разработать план, как и когда можно будет переключиться с чрезвычайных мер на политику, которая в экономическом и социальном плане будет устойчивой в течение длительного времени.



Причём подобный переход, по оценкам The Economist, будет наиболее сложным для тех стран, которые уже вложили большое количество средств в борьбу с коронавирусом. И прежде всего, это относится к Китаю, где «вакцинация идёт медленно», сообщается в статье: «Коммунистическая партия считает любой случай заражения COVID-19 неприемлемым, и широкое распространение этого заболевания считается там признаком упадка западных демократий».



По мнению автора, «адаптация к жизни вместе с COVID-19» должна начаться с медицинской науки, включая усиленное наблюдение за распространением мутаций, а также ускоренное одобрение различными регулирующими органами использования дополнительных прививок. Также надо будет внедрять более эффективные методы лечения заразившихся людей, говорится в статье: «Лучшим вариантом было бы сочетание приобретённого иммунитета, проведения дополнительных прививок с использованием новых, более эффективных вакцин и целого набора терапий». Однако всё это по-прежнему не сможет полностью гарантировать, что коронавирус уже не будет представлять серьёзную угрозу для жизни, подчёркивает The Economist.



Однако только лишь медицина не сможет полностью предотвратить летальные вспышки, констатирует автор. Ответственность за это по-прежнему будет возложена на поведение людей, хотя в большей мере уже станет зависеть от поведения каждого конкретного гражданина, а не на массовый карантин, поскольку за это обществу уже приходится платить очень высокую цену, говорится в статье.



Такие привычки, как ношение маски, могут на долгое время стать частью нашей повседневной жизни, а «вакцинные паспорта» и ограничения в местах большого скопления людей также вскоре могут стать обязательными для всех, прогнозирует The Economist. При этом люди из наиболее уязвимых категорий населения должны будут проявлять «особую бдительность», отмечается в статье.



Но в конечном итоге властям будет крайне сложно постоянно противостоять желанию людей вернуться к обычной и привычной «докарантинной» жизни, полагает автор. Поэтому при сохранении вируса, вызывающего хронические и тяжёлые формы заболевания, следующая фаза пандемии может оказаться довольно мрачной, предупреждает The Economist. А нынешняя ситуация при сравнительном анализе выглядит «неизмеримо лучше того, что могло было быть», благодаря заслугам мировой медицинской науки, подчёркивается в статье.