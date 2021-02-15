Euronews: ВОЗ пообещала Гвинее экстренную помощь для борьбы с новой впышкой Эболы

19:31
В Британии за сутки выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 9765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:20
В Молдавии продлили режим ЧП из-за COVID-19
Власти Молдавии приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля.
19:18
Рондон заявил, что для него честь перейти в ЦСКА
Венесуэльский нападающий Саломон Рондон прокомментировал свой переход в московский футбольный клуб ЦСКА.
19:08
Роспотребнадзор рассказал об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против новых штаммов COVID-19.
19:05
Путин поручил разработать меры по содействию трудоустройству безработных
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных.
19:02
Сенников: «Тамбов» нужно снимать с РПЛ, если команда не сыграет в матче Кубка с «Локо»
Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что если «Тамбов» откажется выходить на матч 1/8 финала Кубка России, то клуб необходимо исключить из Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:57
В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 363 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 170 549.
18:52
Агент Эдера отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива» по окончании сезона
Луи Эванс, агент нападающего московского «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе своего клиента из клуба по окончании сезона.
18:52
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий
Московский мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что вскоре ситуация с коронавирусом позволит проводить в столице массовые мероприятия и фестивали в традиционном формате.
18:45
Комитет Госдумы одобрил законопроект о налогообложении криптовалют
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами.
18:41
Экс-врач «Спартака» считает, что матч с «Динамо» стоит перенести
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков считает, что матч 1/8 Кубка России по футболу со столичным «Динамо» нужно перенести из-за погодных условий.
18:29
Метеоролог рассказала о морозах в Москве и Подмосковье
В ночь на 16 февраля в Московской области столбик термометра может опуститься до -30 °С. В Москве ожидается -24...-26 °С.
18:26
Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу перешедших в команду полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.
18:26
Число жертв коронавируса в Африке превысило 98 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 98 тыс.
18:21
НАТО готово задействовать флот разведывательных беспилотников
Североатлантический альянс готов задействовать флот разведывательных беспилотников для наблюдения за южными и восточными границами НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг во время брифинга.
18:08
Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
18:05
Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях на 8 Марта
Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие авианаправления особенно популярны у россиян на 8 Марта.
18:04
Тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха возглавит дортмундскую «Боруссию»
Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе возглавит дортмундскую «Боруссию».
17:59
Вакцинация от COVID-19 в Рио-де-Жанейро будет приостановлена
Процесс вакцинации от коронавируса в бразильском Рио-де-Жанейро будет приостановлен из-за дефицита вакцин.
17:55
Стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»
Ситуация с футбольным клубом «Тамбов» будет рассмотрена на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 февраля.
17:46
Столтенберг предложит членам НАТО увеличить финансирование альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить на встрече глав Минобороны альянса 17—18 февраля увеличить финансирование военного объединения.
17:45
В ДР Конго началась вакцинация от Эболы
Вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола началась в Демократической Республике Конго, сообщает региональное отделение ВОЗ в Африке.
17:44
Силкин ожидает, что в матче «Динамо» со «Спартаком» будет много борьбы
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
17:43
В РАН рассказали, почему Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга регионов по качеству жизни
Вячеслав Бобков, доктор экономических наук, профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова, рассказал, почему Подмосковье попало в топ-3 рейтинга регионов России с самым высоким качеством жизни.
17:42
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде, которая установится в столичном регионе на предстоящей неделе.
17:29
СМИ: «Краснодар» рассматривает экс-футболиста «Реала» на замену Рамиресу
Футбольный клуб «Краснодар» рассматривает несколько вариантов на замену травмированному защитнику команды Кристиану Рамиресу.
17:28
В ФРГ призвали не обсуждать с США механизм остановки «Северного потока — 2»
Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.
17:21
В Чувашии произошёл пожар на заводском складе
В здании склада с готовой продукцией на территории завода в Шумерле Чувашской Республики произошло возгорание.
17:21
Верховный суд внёс в Госдуму проект о введении понятия «уголовный проступок»
Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект о введении в УК понятия «уголовный проступок». Об этом свидетельствует информация из думской электронной базы.
17:20
Гендиректором ВТО стала Нгози Оконджо-Ивеала
Нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала назначена генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО). Впервые её возглавила женщина, сообщили в пресс-службе ВТО.
17:14
Масалитин: ЦСКА сам не уверен в Рондоне, раз берёт его до окончания сезона
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.
17:11
Полиция огородила часть Ильинского сквера в Москве после обрушения лесов
Часть Ильинского сквера в Москве была оцеплена полицией после обрушения строительных лесов на здании.
17:09
Во Франции оштрафовали компанию Google на €1,1 млн
Компания Google оштрафована во Франции на €1,1 млн за ошибочное составление рейтинга отелей.
17:03
Лавров позитивно оценил созыв Всебелорусского народного собрания
В МИД России позитивно оценивают созыв Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
16:59
Назван состав женской сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонисток выступит в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
16:57
Эксперт оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов.
16:55
«Спутник V» могут одобрить в Индии через несколько недель
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.
16:54
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии
Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов в Удмуртию.
16:52
Эксперт прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала
Доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.
16:52
Эксперт рассказал, что делать в случае отзыва неисправных автомобилей
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.
16:49
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за непогоды
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк.
16:49
«Чемпионат»: футболист «Краснодара» Рамирес получил серьёзную травму
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.
16:49
Синоптик прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России.
16:47
Эксперт дала рекомендации по выбору витаминов
Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова дала рекомендации по выбору витаминов.
16:46
В МЧС предупредили о снегопаде в Петербурге
В ночь на 16 февраля в Петербурге ожидается сильный снегопад. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на МЧС.
16:45
В Москве назвали объёмы вывезенного на снегосплавные пункты снега
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, сколько снега с начала снегопада было вывезено на снегосплавные пункты.
16:45
Артиллеристы ЧФ провели учения в Крыму
Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.
16:44
В Казани из-за гололёда травмировались 95 человек
За выходные, 13—14 февраля, в Казани из-за гололёда пострадали 95 человек.
16:43
В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега с улиц
С 8 по 14 февраля 2021 года в Петербурге выпало более 6 см снега. Городские службы вывезли из города более 140 тыс. кубометров снега за неделю.
16:42
В СПбПУ откроется прививочный центр
В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого (СПбПУ) 17 февраля 2021 года откроется профильный прививочный центр, где сотрудники и студенты смогут привиться от коронавируса.