Sky: эксперты обвинили вакцинный национализм в подрыве глобальной иммунизации от COVID-19

На страницах медицинского журнала The Lancet группа учёных выступила с предупреждением о факторах, которые мешают миру получить иммунитет от коронавируса. Среди них они выделяют вакцинный национализм, при котором некоторые богатые страны закупают чрезмерное количество средств от COVID-19, подвергая опасности всех остальных, передаёт Sky News.

Вакцинный национализм, высокие цены и проблемы с цепочкой поставок мешают миру получить иммунитет от коронавируса. С таким предупреждением в журнале The Lancet выступила группа учёных, исследующая пандемию, сообщает Sky News.

Авторы публикации — семь экспертов, специализирующихся в различных областях — от политики здравоохранения до инфекционных заболеваний. Они описывают шаги, которые необходимо предпринять, чтобы как можно больше людей привились от COVID-19.

«Несколько производителей успешно разработали вакцины против COVID-19 менее чем за год, что является выдающимся достижением, — говорит ведущий автор исследования доктор Оливье Воутерс из Лондонской школы экономики и политических наук. — Но суровая реальность такова: сейчас миру нужно больше доз вакцины от коронавируса, чем любой другой вакцины в истории, чтобы привить достаточное количество людей для достижения глобального иммунитета».

«Если вакцины не будут распределяться более справедливо, могут пройти годы, прежде чем коронавирус будет взят под контроль на международном уровне. Сегодня главный вопрос, когда и по какой цене станут доступны эти вакцины», — подчёркивает Воутерс.

Вопрос о стоимости вакцин действительно вызывает опасения. Такие средства, как Oxford / AstraZeneca, предлагаются всего по $5 за курс, в то же время лекарства, разработанные в Китае, предлагаются по $62 за курс, отмечает Sky News.

По данным экспертов, более $10 млрд государства и некоммерческие организации потратили на разработку прививок. Однако предполагается, что общая сумма затрат намного выше, поскольку в публичном доступе находятся не все финансовые сведения.

Предполагается, что создатели Oxford / AstraZeneca получили $1,7 млрд от правительств Великобритании и США, а также от Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), финансируемой за счет пожертвований. Но COVAX — орган глобального доступа к вакцинам от COVID-19 — сообщает, что необходимо ещё $6,8 млрд., чтобы достичь цели в 2 млрд. доз к концу года. Из них 1 млрд. должны достаться 92 странам с низким и средним уровнем дохода.

Между тем более двух третей доз в мире было получено государствами, представляющими лишь одну шестую населения мира. Этими чрезмерными заказами богатые страны подвергают опасности всех остальных, считает соавтор материала в The Lancet профессор Марк Джит из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

«Подобное бронирование больших количеств вакцин означает, что страны ставят повсеместную вакцинацию своего населения выше вакцинации медицинских работников и групп населения высокого риска в более бедных странах, — подчёркивает он. — Общеизвестные сделки показывают, что правительства стран с высоким уровнем доходов, представляющих 16% населения мира, получили не менее 70% доз, доступных в 2021 году, от производителей пяти ведущих вакцин-кандидатов».

Авторы публикации также призывают уделить внимание одноразовым вакцинам, которые достаточно хранить при нормальной температуре холодильника. Ведь это позволит странам с менее надежной инфраструктурой ускорить вакцинацию своего населения.

«Вакцины, разработанные китайскими, индийскими и российскими производителями, также могут стать спасением для стран с самым низким доходом, если они покажут хорошие результаты на третьем этапе исследований, — полагает Воутерс. — Это позволит им закупать большое количество доз тех средств, которые ещё не получили разрешения в большинстве стран с высоким уровнем доходов»