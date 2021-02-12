ABC News: по данным опроса, 71 процент американцев согласен на вакцинацию

В связи с появлением новых штаммов COVID-19 массовая вакцинация стала важна как никогда, полагает медицинский обозреватель ABC News доктор Тодд Эллерин. По данным опроса Института Гэллапа, привиться готов 71 процент американцев. Таковых было бы ещё больше, если бы люди не боялись ради вакцинации брать отгул, который им никто не оплатит, отмечает доктор Эллерин.

Обратимся к специалисту по инфекционным заболеваниям, медицинскому обозревателю ABC News — доктору Тодду Эллерину. Доброе утро, доктор Эллерин. Мы только что получили информацию о новых мутациях вируса в Великобритании, схожих с теми, что были распознаны в ЮАР. Что это значит? И насколько нам следует беспокоиться на этот счёт?



ТОДД ЭЛЛЕРИН, медицинский обозреватель ABC News: Доброе утро, Диана. Это внушает беспокойство. Я хочу рассказать вам об этих характерных мутациях 484K. Это часть шиповидного белка, в результате форма шипа меняется и у вируса появляется больше возможностей входить в клетки, захватывать их. И это приводит к большей заразности вируса.



Другой момент заключается в том, что вирус становится «невидимкой» и лучше прячется от нашей иммунной системы. Очевидно, что это повод для беспокойства.



Но вот хорошая новость: до сих пор все испытания вакцин показали снижение риска тяжёлого течения болезни. В какой бы точке мира вы ни находились. То есть эти мутации могут повысить наш риск заразиться, но, будем надеяться, риск заболеть тяжело у нас будет ниже. А это имеет ключевое значение.



Есть также сообщения о том, что эти новые штаммы, возможно, способны вызывать повторное заражение у людей, уже переболевших COVID. Мы также узнали, что по крайней мере один из новых штаммов демонстрирует какую-то устойчивость к вакцине. Такое впечатление, что вирус всегда на шаг впереди нас. Что могло бы в конечном счёте решить эту проблему?



ТОДД ЭЛЛЕРИН: Вы совершенно правы. Что касается повторного заражения… Каждый раз, когда вирус становится менее уязвимым для нашей иммунной системы, мы должны беспокоиться насчёт повторного заражения. Одно исследование в Южной Африке показало, что число повторных заражений растёт.



Но опять-таки я хочу вернуться к тому, что нам сейчас как никогда важно вакцинироваться, чтобы уменьшить количество вируса. Это надо всячески подчёркивать. А уменьшив количество вируса, мы снизим число мутаций в эволюции вируса. Это имеет ключевое значение.



Опять-таки, может быть, мы увидим больше повторных заражений, но меньше тяжёлых случаев, меньше госпитализаций, меньше смертей.



Новый опрос Института Гэллапа показал, что 71 процент американцев готов вакцинироваться. Как вы относитесь к этой цифре? Вы довольны? Или вы надеялись, что она будет выше?



ТОДД ЭЛЛЕРИН: Конечно же, Диана, я надеялся, что эта цифра будет выше. Выходит, что почти 30 процентов из нас по-прежнему не готовы вакцинироваться. Отчасти это из-за скептицизма в отношении вакцины.



Недавнее исследование Press Ganey показало, что женщины больше мужчин склонны не доверять вакцине, молодые — больше взрослых, афроамериканцы — больше белых и азиатов. Очень важно, чтобы мы ответили на вопрос: почему люди скептично относятся к вакцинации?



Хочу привести случай из моей жизни. Вчера я говорил с медсестрой, которая, как я знал, не хотела вакцинироваться. И я попросил её: «Расскажите мне, почему? Вакцина вроде бы так безопасна и эффективна, я хотел бы, чтобы вы её получили. Расскажите, о чём вы думаете?» Её беспокоили две вещи: побочные эффекты после второй дозы и то, что ей может потребоваться отгул, за который ей не заплатят. И ещё то, что в нашей системе по выходным не прививают.



Если мы сможем понять причины скептицизма людей по отношению к вакцинации, нам, возможно, удастся привить больше людей. Помните, слова о том, что это очень эффективно и безопасно, могут не быть ответом на вопросы некоторых сомневающихся людей.



Доктор Тодд Эллерин, всегда приятно вас послушать. Спасибо.



ТОДД ЭЛЛЕРИН: Берегите себя, Диана.



И вы себя.



Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.





