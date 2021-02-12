ABC News: по данным опроса, 71 процент американцев согласен на вакцинацию
Обратимся к специалисту по инфекционным заболеваниям, медицинскому обозревателю ABC News — доктору Тодду Эллерину. Доброе утро, доктор Эллерин. Мы только что получили информацию о новых мутациях вируса в Великобритании, схожих с теми, что были распознаны в ЮАР. Что это значит? И насколько нам следует беспокоиться на этот счёт?
ТОДД ЭЛЛЕРИН, медицинский обозреватель ABC News: Доброе утро, Диана. Это внушает беспокойство. Я хочу рассказать вам об этих характерных мутациях 484K. Это часть шиповидного белка, в результате форма шипа меняется и у вируса появляется больше возможностей входить в клетки, захватывать их. И это приводит к большей заразности вируса.
Другой момент заключается в том, что вирус становится «невидимкой» и лучше прячется от нашей иммунной системы. Очевидно, что это повод для беспокойства.
Но вот хорошая новость: до сих пор все испытания вакцин показали снижение риска тяжёлого течения болезни. В какой бы точке мира вы ни находились. То есть эти мутации могут повысить наш риск заразиться, но, будем надеяться, риск заболеть тяжело у нас будет ниже. А это имеет ключевое значение.
Есть также сообщения о том, что эти новые штаммы, возможно, способны вызывать повторное заражение у людей, уже переболевших COVID. Мы также узнали, что по крайней мере один из новых штаммов демонстрирует какую-то устойчивость к вакцине. Такое впечатление, что вирус всегда на шаг впереди нас. Что могло бы в конечном счёте решить эту проблему?
ТОДД ЭЛЛЕРИН: Вы совершенно правы. Что касается повторного заражения… Каждый раз, когда вирус становится менее уязвимым для нашей иммунной системы, мы должны беспокоиться насчёт повторного заражения. Одно исследование в Южной Африке показало, что число повторных заражений растёт.
Но опять-таки я хочу вернуться к тому, что нам сейчас как никогда важно вакцинироваться, чтобы уменьшить количество вируса. Это надо всячески подчёркивать. А уменьшив количество вируса, мы снизим число мутаций в эволюции вируса. Это имеет ключевое значение.
Опять-таки, может быть, мы увидим больше повторных заражений, но меньше тяжёлых случаев, меньше госпитализаций, меньше смертей.
Новый опрос Института Гэллапа показал, что 71 процент американцев готов вакцинироваться. Как вы относитесь к этой цифре? Вы довольны? Или вы надеялись, что она будет выше?
ТОДД ЭЛЛЕРИН: Конечно же, Диана, я надеялся, что эта цифра будет выше. Выходит, что почти 30 процентов из нас по-прежнему не готовы вакцинироваться. Отчасти это из-за скептицизма в отношении вакцины.
Недавнее исследование Press Ganey показало, что женщины больше мужчин склонны не доверять вакцине, молодые — больше взрослых, афроамериканцы — больше белых и азиатов. Очень важно, чтобы мы ответили на вопрос: почему люди скептично относятся к вакцинации?
Хочу привести случай из моей жизни. Вчера я говорил с медсестрой, которая, как я знал, не хотела вакцинироваться. И я попросил её: «Расскажите мне, почему? Вакцина вроде бы так безопасна и эффективна, я хотел бы, чтобы вы её получили. Расскажите, о чём вы думаете?» Её беспокоили две вещи: побочные эффекты после второй дозы и то, что ей может потребоваться отгул, за который ей не заплатят. И ещё то, что в нашей системе по выходным не прививают.
Если мы сможем понять причины скептицизма людей по отношению к вакцинации, нам, возможно, удастся привить больше людей. Помните, слова о том, что это очень эффективно и безопасно, могут не быть ответом на вопросы некоторых сомневающихся людей.
Доктор Тодд Эллерин, всегда приятно вас послушать. Спасибо.
ТОДД ЭЛЛЕРИН: Берегите себя, Диана.
И вы себя.
Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.
Ссылки по теме
-
CBS: американским домам престарелых «отчаянно» не хватает антикоронавирусных вакцин
-
DELFI: глава МИД Литвы приравнял покупку вакцины в России к финансированию агрессии на Украине
-
Bloomberg: несмотря на изначальный скепсис, российский «Спутник» всё же вышел на орбиту
-
NBC News: опасные штаммы коронавируса нашли уже в 33 штатах