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Fox News: инвестор, предсказавший кризис 2008-го, советует американцам готовиться к последствиям экономической политики Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Администрация Джо Байдена пытается успокоить американцев по поводу проводимой Белым домом экономической политики, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, как он отмечает, инвестор Майкл Берри, предсказавший кризис 2008-го года, советует жителям США готовиться к последствиям экономических шагов нынешней администрации.

Никто ничего не знает — такую мысль мы часто пытаемся донести на этом шоу. Но это не совсем правда. Некоторые люди обладают широкими познаниями. Майкл Берри знает много. Он — один из умнейших в Америке людей в сфере финансов.

Кто такой Майкл Берри? Он — один из немногих американцев, понявших, что ипотечный пузырь конца 2000-х приведёт к системным разрушениям в нашей экономике. И в результате — так и произошло.

Как Майклу Берри удалось это предвидеть? В отличие от многих инвесторов, он, будучи также врачом, был обучен оценивать проблему эмпирически: на основании доказательств, а не теорий.

Если вам интересно, что говорил Берри в 2007-м и 2008 году, почитайте книгу или посмотрите фильм «Игра на понижение», которые основаны на его предсказаниях последнего финансового кризиса. И приняв всё это во внимание, посмотрим, что Майкл Берри сейчас говорит об экономике.

Среди прочего, Берри крайне обеспокоен так называемой современной денежной теорией (СДТ). СДТ — это, по сути, вера в то, что большие правительства, наподобие нашего, могут безгранично платить за всё, просто печатая дополнительные деньги. Эта идея не нова. Но с ней существует одна проблема.

Печать дополнительных денег неизбежно провоцирует инфляцию. Никто этого не отрицает. Так что это правда. Однако новизны и притягательности современной денежной теории придаёт то, что теоретики СДТ заявляют о наличии у них решения этой проблемы. Оно состоит в радикальном увеличении налогов.

Чем меньше наличных в системе, тем меньше будет инфляция. Если у людей не будет дохода, который они смогут потратить, то цены не смогут быстро расти. Когда у вас нет денег, вы не можете переплачивать за товары и услуги. И никакой инфляции. Ну как вам?

Для профессоров-социалистов определённого типа — всё это абсолютно разумно. Что же общественность думает об этом плане? Никто их не спрашивает, поскольку всем наплевать. Но Майкл Берри считает, что остальным следует подготовиться к последствиям этого шага. Цитата.

«Правительство США своей политикой, от которой веет современной денежной теорией, способствует возникновению инфляции», — написал Берри в эти выходные в одном из твитов.

Берри далее привёл большую цитату из книги 1974 года под названием «Смерть денег», в которой объясняется положение дел в Германии столетней давности, незадолго до того, как случившаяся там гиперинфляции навсегда изменила не только эту страну, но и весь остальной мир.

Когда германская экономика разваливалась, она обрела, цитирую, «характеристики, которые нельзя было ни с чем спутать». «Одной из них стало огромное богатство, по меньшей мере у тех, кому этот экономический бум принёс выгоду. В одночасье появилось множество состоятельных людей.  В городах — беспутная молодёжь без цели в жизни. Цены в Германии были стабильны, а бизнес и фондовые рынки переживали резкий подъём. Обменный курс марки по отношению к доллару и другим валютам на деле рос в течение некоторого времени. Марка вскоре стала самой крепкой валютой в мире. Бок о бок с богатством были очаги бедности. Большая часть людей оставалась без доступа к лёгким деньгам. У них была возможность наблюдать за происходящим, но они не могли принять участие. Уровень преступности резко вырос. Сообщения тех времён говорят о прогрессирующей деморализации, которая охватывала обычных людей. К этому примешивалась их усталость от шальной гонки, у которой не было никакой видимой цели, а также страхи, возникшие из-за того, что они видели, как теряют своё и без того шаткое положение, пока другие на глазах становятся невероятно богатыми. Одни лишь спекуляции, хотя не добавляли Германии богатства, превратились в один из её крупнейших видов деятельности.  Страстное желание поучаствовать в зарабатывании быстрых денег заразило почти все классы. Все, начиная с лифтёров, играли на рынке». Конец цитаты.

А затем, конечно, произошёл неизбежный крах.

Цитата: «Всех немецких марок, которые существовали в мире летом 1922 года, к ноябрю 1923 года было недостаточно для покупки даже одной газеты или билета на трамвай. Это был зрелищный элемент краха, однако большинство реальных потерь в плане денежного благосостояния произошло гораздо раньше». Конец цитаты.

Эту книгу стоит приобрести. Вам это ничего не напоминает?

«Не думайте об этом, — убеждает нас администрация Байдена. — У нас на посту министра финансов — женщина. В американской экономической политике выполнен критически важный компонент по соблюдению разнообразия. Теперь будьте спокойны!».

Но Майкл Берри не хочет успокаиваться, его всё это не убеждает.

Вчера он опубликовал следующий твит: «Люди говорят, что я в прошлый раз никого не предупреждал. Я предупреждал, но никто не послушал. И я предупреждаю в этот раз. И опять никто не слушает. Но теперь у меня будет доказательство, что я предупреждал».

Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.

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