«Вести» подвели грустные итоги первых пяти лет свободной торговли Украины и ЕС

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Newsweek: в тесноте сирийского неба недалеко и до воздушного инцидента Newsweek
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Глава Федерального резерва США: реальный уровень безработицы почти в два раза выше официального Insider
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Футболист «Зенита» Малком выбыл из строя как минимум на месяц
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком получил травму и выбыл из строя минимум на месяц.
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Лавров заявил, что отношений России и ЕС «почти не осталось»
Отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Самарской области за сутки выявили 297 случаев заболевания COVID-19.
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В Кремле оценили предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети
Предложение предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse интересное, однако сперва необходимо разобраться, что предлагает бизнесмен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Балтфлот провёл лётные учения в Калининградской области
В Калининградской области состоялись учения лётчиков морской авиации Балтийского флота.
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Число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 270 тысяч
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1100 и достигло 269 787.
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Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности
Профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности.
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Врач рассказала о причинах внезапного набора веса
Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала о факторах, которые могут привести к набору лишнего веса.
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В Томской области оценили динамику распространения COVID-19
В Томской области за сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время — 29 478.
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В Самарской области в 2021 году построят ещё один ФАП
В 2021 году в посёлке Томанском (Самарская область) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет построено новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.
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СМИ: «Локомотив» не станет продлевать контракт с Эдером
Московский футбольный клуб «Локомотив» не будет продлевать контракт с португальским нападающим команды Антонио Эдером.
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Вирусолог оценил вероятность появления новых пандемий
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность появления новых пандемий.
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Психолог дал рекомендации по шестидневной рабочей неделе
Психолог, коуч Александр Кичаев дал рекомендации по шестидневной рабочей неделе.
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Вице-премьер России Борисов награждён орденом Республики Сербия II степени
Президент Сербии Александр Вучич наградил российского вице-премьера Юрия Борисова орденом Республики Сербия II степени.
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Диетолог рассказал о полезных для здоровья свойствах семян
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал о пользе семян.
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Эксперт прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни
Эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.
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В аэропорту Перми планируют открыть пункт тестирования на COVID-19
В аэропорту Перми планируют открыть стационарный пункт для тестирования на COVID-19 методом ПЦР.
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В Кремле прокомментировали акцию с фонариками 14 февраля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал акцию с фонариками 14 февраля, в которой приняли участие сторонники Алексея Навального.
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ЦСКА объявил об аренде Рондона
Венесуэльский нападающий китайского «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон перешёл на правах аренды в московский футбольный клуб ЦСКА.
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В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
В Иране число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 7760 и достигло 1 526 023.
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В Кремле прокомментировали слова Путина о Донбассе
Российский лидер Владимир Путин, говоря о том, что Россия не бросит Донбасс, имел в виду помощь русскоязычному населению региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя слова президента.
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Рублёв высказался о предстоящем матче 1/4 Australian Open с Медведевым
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом до 2025 года
Правительство России утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Барти победила Роджерс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над Шелби Роджерс из США в матче четвёртого круга турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов
Морпехи Северного флота провели учения в Печенгском районе Мурманской области, в ходе которых отработали налёт на базу условных террористов.
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Синоптики прогнозируют в Татарстане мороз до -19 °С
В понедельник, 15 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах гололедица.
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В Краснодарском крае ожидаются сильные снегопады
По данным Гидрометцентра, в Краснодаре 15 февраля облачно, местами сильные снегопады. Ветер — 5—10 м/с.
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В Забайкалье прошли учения ВВО
В Забайкалье прошли учения Восточного военного округа. Манёвры были организованы на четырёх полигонах.
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Власти оценили ситуацию с наполнением водохранилищ Ялты и Симферополя
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что выпавший в горах снег сможет пополнить водохранилища, питающие Ялту и Симферополь.
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В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с лекарствами
Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с лекарствами.
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В Москве оценили объём поступлений от субъектов МСП в бюджет города
Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019-го, а доля малого и среднего предпринимательства (МСП) составила почти четверть всех доходов столицы.
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В Москве рассказали о ситуации с теплоснабжением на фоне морозов
Теплоснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме, для жизнеобеспечения столицы организовано круглосуточное дежурство. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
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Шварценеггер: благодаря таким, как Власов, я отказываюсь говорить, что добился успеха только своими силами
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова.
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Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока — 2»
Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, которая ранее была приостановлена из-за непогоды.
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Борисов рассказал о планах локализации производства «Спутника V» в Сербии
Локализация производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии обеспечит препаратом не только эту страну, но и близлежащие балканские государства. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.
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Медведев поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в 1/4 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече со своим соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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Воробьёв напомнил о важности сохранения масочного режима в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в регионе, от масок отказываться рано. Их нужно носить, чтобы защитить старшее поколение и тех, кто не может привиться.
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В Самарской области из-за обрушения дома пострадала женщина
В Самарской области 15 февраля обрушился жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли женщину, она госпитализирована.
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В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 43 694 человека.
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СМИ: ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси
«Пари Сен-Жермен» собирается продать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, чтобы приобрести капитана каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
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Кабмин направит 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей
Правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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В Пакистане заявили о желании запустить производство вакцины «Спутник V»
Пакистан заинтересован в запуске производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
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Магомед Исмаилов попал в ДТП
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов попал в автомобильную аварию.
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В Петербурге отметили сокращение на 20% числа госпитализаций с COVID-19
В Санкт-Петербурге число госпитализаций с коронавирусом за неделю снизилось более чем на 20%. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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Бохинен прокомментировал свой переход в ЦСКА
Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен поделился эмоциями от подписания контракта с московским ЦСКА.
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Жалобу на действия СК в ситуации с Навальным рассмотрят повторно
Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу на действия следственного управления СК России после госпитализации в Омске Алексея Навального. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.
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ЦСКА подписал контракт с норвежским полузащитником Бохиненом
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом.
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Синоптики предупредили о морозах на Урале
По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в ближайшие дни в регионе местами температура воздуха будет опускаться ниже -30 °С.
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Юрист рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков
Юрист Елена Павлович рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.
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Мосгорсуд признал законным арест участника акции 23 января в Москве
Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте участника незаконной акции 23 января в Москве Валерия Евсина.