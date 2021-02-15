«Вести» подвели грустные итоги первых пяти лет свободной торговли Украины и ЕС

Экономическая ценность проевропейского курса, по которому Украина движется с 2014 года, на поверку оказалась не так уж и радостна. Как пишут «Вести», путь установления торгового доминирования ЕС через механизмы зоны свободной торговли ведёт к превращению украинского маленького внутреннего рынка в небольшое и довольно прибыльное торгово-экономическое подсобное хозяйство Евросоюза.

11 февраля в Брюсселе подводились структурные промежуточные итоги евроинтеграционного пути Украины, которым страна движется с 2014 года. Как пишут «Вести», без учёта политических тем и идеологического пафоса о «цивилизационном выборе» и «возвращении в семью европейских народов» экономическая ценность проевропейского курса оказалась не так уж и радостна.

На итоговой пресс-конференции после заседания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости обновления Соглашения об ассоциации и приведения его в соответствие с текущими реалиями, подразумевая, в первую очередь, пересмотр условий торгового режима. Однако, пишет издание, сразу после выступления украинского премьера и обозначения позиции Украины последовало жёсткое и с точки зрения языка дипломатии даже грубое заявление еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Варгеи.

«Пересмотр cоглашения означает не только поиск новых сфер, где оно применяется, но и выполнение имеющихся в соглашении положений. Поэтому мы начнём с оценки выполнения Соглашения об ассоциации», — заявил он.

По словам Варгеи, нет необходимости в изменении условия соглашения, поскольку оно «имеет не использованный до сих пор потенциал... и позволяет расширять наше сотрудничество». «Но мы готовы рассмотреть запросы Украины относительно новых сфер, если таковые поступят», — подчеркнул еврокомиссар.

Таким образом чиновник дал понять, что никаких существенных послаблений и поблажек в торговом режиме Украина может не ждать даже теоретически, пока Евросоюз не будет удовлетворён «политическими вопросами» интеграции.

Кроме того, лучшего торгово-экономического режима Украина не получит, как и критического увеличения или введения новых беспошлинных квот для других категорий украинских товаров. Также не стоит ждать и никакого полноценного доступа на рынок госзакупок ЕС для украинских производителей.

«Официальный Брюссель очень чётко сформулировал свой посыл Киеву: довольствуйтесь, верьте в лучшее, но лучшего не ждите», — пишет автор материала.

Как отмечает издание, если углубиться в цифры, статистика и расчёты с лёгкостью дезавуируют утверждения украинских чиновников о том, что «Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС стали двигателем развития украинской экономики».

Тезис о «двигателе» экономики элементарно не вписывается в структуру товарного экспорта Украины. Понятие экономического развития попросту несовместимо с фактом, что почти треть всего экспорта состоит из необработанного, низкомаржинального агросырья. Как несовместимо и с фактом, что простейшая продукция составляет более двух третей всей структуры торговли якобы преуспевающей в развитии страны.

Также, отмечают «Вести», много внимания уделялось системе предоставления беспошлинных тарифных квот на определённые товарные позиции. В целом, изначально ЕС предоставил «льготные» квоты для 36 (+4 дополнительные) различных экспортных товаров Украины. В отношении 18 видов товаров был предусмотрен переходный период постепенного повышения объёмов поставок по ввозной пошлине в 0%.

Но уже к концу января текущего года украинские экспортёры исчерпали квоту на поставки в ЕС мёда и соков, а также исчерпали квоты на 24% по муке и крупам, на 43% на поставки сахара и на 74% по одной из крупнейших квот на экспорт кукурузы. В свою очередь Украина в течение следующих 3—4 лет обязалась полностью отменить или снизить пошлины на 40—60% для абсолютного большинства товаров из стран — членов ЕС.

Как заключает издание, реальная цена зоны свободной торговли с ЕС — это деградация остатков промышленности национальной экономики, архаизация модели разделения труда и окончательная потеря минимального индустриального базиса в производстве с окончательно безальтернативным курсом на скатывание к модели аграрной сверхдержавы.

«Устойчивость и незыблемость расчётливой, прагматичной и циничной политики ЕС зиждется на силе веры (или желания уверовать) в иллюзию об «истории успеха». Мол, когда Украина таки станет членом Евросоюза, все эти издержки и усилия наконец-то окупятся обретением нового статуса. Увы, что очень прискорбно, но путь установления торгового доминирования ЕС через механизмы ЗСТ не приведут Украину к членству в европейском содружестве. Этот путь приведёт к превращению нашего маленького и абсолютно беззащитного внутреннего рынка в небольшое и довольно прибыльное торгово-экономическое подсобное хозяйство Евросоюза», — подводит печальный итог автор материала.