СТРАНА: Европарламент призвал Украину закрыть «Миротворец» и уважать права нацменьшинств

Европарламент принял резолюцию по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Как сообщает «СТРАНА»,хотя евродепутаты сочли, что соглашение об ассоциации в целом выполняется, в документе содержится немало критики в адрес Украины. В частности, страну ругают за коррупцию, нарушение прав нацменьшинств и временно перемещённых лиц, а также призывают закрыть скандальный сайт «Миротворец» за распространение языка вражды.

В Европейском парламенте была принята резолюция по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Как пишет «СТРАНА», несмотря на то что депутаты сочли, что соглашение об ассоциации в целом выполняется, в документе содержится много критики в адрес Украины.

В резолюции критикуется «широко распространённая коррупция» на Украине и отмечается, что страна находится в конституционном кризисе, который угрожает проведению реформ. В основном, повторяются претензии, которые Запад и ранее высказывал в адрес Конституционного суда и его решений, а также касательно ситуации с антикоррупционным бюро. Также большой блок пунктов резолюции касается влияния олигархов на власть.

«Никаких видимых эффектов в деолигархизации не было достигнуто. Олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на экономику Украины и политику, в частности, владеют СМИ и влияют на судебную систему и правоохранительную систему. Создание чётких и равных для всех правил в экономике и политике может оказаться эффективным методом де-факто снижения неофициального влияния небольшой группы самых богатых предпринимателей на функционирование государства, и поэтому призываем украинскую власть ускорить процесс деолигархизации», — говорится в докладе.

Европейский парламент призвал обеспечить независимость антикоррупционных органов для власти. В этом контексте депутаты напомнили о решении Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, которым была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Также авторы доклада ожидают увеличения количества обвинительных приговоров по делам в отношении коррупционеров, в частности, на высоком уровне. Кроме того, в резолюции отмечается, что на Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьёзных нарушений прав человека, предположительно, совершённых военнослужащими украинских вооружённых сил, а также задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с «майданом».

Европарламент также раскритиковал запрет на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса, подконтрольных Украине, в результате чего права голоса были лишены почти полмиллиона украинцев. В резолюции говорится, что это решение было принято без чёткого обоснования военно-гражданскими администрациями в этих областях.

Также Европарламент напомнил Украине о необходимости защищать права людей, оставшихся на неподконтрольных территориях, а также права временно-перемещённых лиц. В Европарламенте сожалеют, что на Украине насчитывается около 1,5 млн временно-перемещённых лиц, что делает её девятой по величине страной в мире по количеству ВПЛ.

В резолюции Европарламент выразил и сожаление в связи с тем, что на Украине процветает язык вражды.

«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как «Миротворец», которые создают напряжённость в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», — говорится в резолюции.

Большой блок в резолюции посвящён вопросам медиа. В частности, Европарламент выразил озабоченность планами передать регулирующему органу новые и обширные полномочия, которые могут повлиять на свободу СМИ и содержание контента в СМИ.

«Обсуждаемый законопроект может привести к широкому государственному вмешательству в медиаконтент и журналистскую деятельность за счёт наступления на свободу СМИ и не будет эффективным средством противодействия дезинформации; настоятельно призывает к тому, что должны быть организованы более широкие консультации со СМИ и соответствующими международными организациями с целью избежать рисков для свободы выражения мнения», — говорится в документе.

В резолюции также говорится о необходимости «ослабить жёсткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов».

Также европарламентарии призвали официальный Киев «положить конец политически мотивированным преследованиям медиаканалов, включая отзыв лицензий, и обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующих общественное мнение, и оппонентов власти от преследований и запугивания».

Отдельные положения резолюции касаются призыва к украинской власти принимать меры для гендерного равенства и для защиты прав ЛГБТ. В частности, Европарламент призвал правительство и власти Украины принять меры для дальнейшего улучшения представительства женщин и равного обращения на всех уровнях политической и общественной жизни.

А вот за принятие закона о продаже земли Европарламент похвалил Украину. Как и за меры, которые предотвращают возвращение «Приватбанка» прежним владельцам. Кроме того, Европарламент настоятельно призывает Украину эффективно бороться с незаконными вырубками леса.

Также, пишет издание, Европарламент настоятельно призывает Украину бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, и эффективно расследовать любую коррупционную деятельность, в частности, непропорционально высокие затраты при закупках медицинского оборудования в разгар пандемии.