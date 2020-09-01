112: экс-премьер Украины угодил на «Миротворец» за «отрицание российской агрессии»

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Times: пресмыкаясь перед Китаем, Европа демонстрирует свою слабость Times
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«Через «майдан», если американцы помогут»: СТРАНА оценила шансы Саакашвили вернуться к власти в Грузии Страна.ua
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Das Erste: коронавирус вынуждает французов пускать вино на дезинфекцию Das Erste
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Обозреватель The Hill: неудивительно, что американцы не доверяют СМИ Hill
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ABC News: ночевать приходится в машинах — ураган «Лаура» лишил жилья многих жителей Луизианы ABC News
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Times: британских депутатов обяжут проходить тренинг по борьбе с бессознательным расизмом Times
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NPR: Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена NPR
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Newsweek: Пелоси и Шифф заявили, что только Москва «активно вмешивается» в выборы США Newsweek
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В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства младенца
В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства новорождённого.
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МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии
США стоит воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Об этом Интерфаксу заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя сообщения о возможности американских санкций против России из-за Белоруссии.
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Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19
Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев дал прогноз по ситуации с COVID-19.
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Эксперт оценил перспективы борьбы с COVID-19
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, доктор биологических наук Константин Северинов оценил перспективы борьбы с коронавирусом.
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Лукьяненко назвал Крапивина последним из когорты великих советских фантастов
Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко прокомментировал сообщение о смерти писателя Владислава Крапивина.
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Источник: IBU рассматривает возможность отмены предновогодних этапов КМ
Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность отмены всех этапов Кубка мира и Кубка IBU, запланированных в календаре на концовку 2020 года.
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В Казани открылся новый корпус Международной школы
Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетили новый корпус Международной школы в Казани.
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В Петербурге за последние сутки проверили на коронавирус 16 953 человека
В Санкт-Петербурге за последние сутки проверили на коронавирус 16 953 человека.
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В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры
В Удмуртии МЧС предупреждает о резком понижении температуры и усилении ветра.
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В Удмуртии по состоянию на 1 сентября выявлено 38 новых случаев COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 1 сентября зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса.
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В Южно-Сахалинске 2 сентября состоится эстафета «Доплыть до Победы»
В Южно-Сахалинске 2 сентября пройдёт четвёртая ежегодная эстафета «Доплыть до Победы», посвящённая окончанию Второй мировой войны.
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В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер
В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер для учреждений, подведомственных Министерству соцразвития и Минздраву.
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За сутки в Турции выявили 1572 новых случая коронавируса
В Турции за сутки выявили 1572 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Глава Екатеринбурга выразил соболезнования в связи со смертью Владислава Крапивина
Соболезнования родным и близким Владислава Крапивина выразил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
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В Москве Старый Английский Двор станет частью парка «Зарядье»
В Москве обновлённое здание Старого Английского Двора будет передано ландшафтно-архитектурному комплексу парка «Зарядье».
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Президент ФКС: поддерживаем инициативу Путина о продвижении киберспорта в школах
Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении киберспортивных турниров в отечественных школах.
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В Москве рассказали об обеспечении безопасности в День знаний
В Москве более 7,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность мероприятий в День знаний.
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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с клещами в Омской области, пострадавших от укусов на 31 августа — 4855 человек.
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В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных
В Москве на торги выставят помещение в усадьбе Шубиных по программе «Один рубль за один квадратный метр».
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Эксперт рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров
Член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Николас Коро рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров.
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В «Нафтогазе» назвали объём накопленного в подземных хранилищах газа
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что в подземных хранилищах накоплено 24 млрд кубометров газа.
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Исмаилов: я не смотрю на бой со Шлеменко как на соревнование русских и кавказцев
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что не рассматривает возможный бой с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко как противостояние русских с представителями народов Кавказа.
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Бывшему замначальника Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника Генштаба ВС России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение в получении взятки в крупном размере.
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Агент Тиля: полноценный уход из клуба нами не рассматривается
Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, высказался о будущем своего подопечного.
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Белорусские силовики рассказали о поступающих угрозах в свой адрес
После публикации в сети информации о сотрудниках правоохранительных органов Белоруссии (деанонимизации) ряд силовиков начали получать угрозы в свой адрес.
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Число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 337 тысяч
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки выросло на 1295 и превысило 337 тыс. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
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Названа причина смерти Ржиги
Известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига ушёл из жизни из-за варикоза.
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что посол России был вызван в датский МИД после инцидента с Су-27 над Балтийским морем.
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Источник: Неймар помогает ПСЖ заполучить Суареса
Французский ПСЖ работает над переходом в команду нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
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Гинцбург: переболевшим COVID-19 в лёгкой форме нужна вакцинация
Прививку от коронавируса необходимо сделать и тем, кто перенёс заболевание бессимптомно или в лёгкой форме. С таким заявлением выступил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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«Урал» оформил трансфер полузащитника «Црвены Звезды»
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб усилился 27-летним полузащитником сербской «Црвены Звезды» Бранко Йовичичем.
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США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии
Соединённые Штаты рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».
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Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве 5—7 сентября начнётся вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований, передаёт РИА Новости.
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Жулин считает, что Загитова не возобновит профессиональную карьеру
Бывший фигурист, а в настоящее время тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова уже не вернётся к профессиональным выступлениям.
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Эксперты ООН заявили о случаях пыток задержанных в Белоруссии
Эксперты ООН заявили о 450 подтверждённых документами случаях пыток и жестокого обращения с задержанными на акциях протеста в Белоруссии после президентских выборов в республике.
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СМИ: «Локомотив» сделал предложение «Порту» по форварду Тикиньо
Московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по трансферу бразильского нападающего Тикиньо.
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В Таджикистане за сутки выявили 36 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
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Тихановская обозначила свою позицию по Крыму
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».
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Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
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В МИД Белоруссии подтвердили визит Макея в Москву 2 сентября
В МИД Белоруссии подтвердили, что министр иностранных дел Владимир Макей в среду, 2 сентября, прибудет в Москву.
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Су-27 перехватил самолёт ВВС Германии над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал на перехват самолёта базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии.
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Хачатурянц: привлечение арбитров к проверке на полиграфе будет вдумчивым и избирательным
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отреагировал на обращение тульского «Арсенала», который призвал проверить главного арбитра матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2) Алексея Матюнина на полиграфе.
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Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения МВД в Минске
Корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова, освещавшего акции протеста, отпустили из отделения внутренних дел в Минске после проверки документов.
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Электронная почта посольства России в Австрии подверглась атаке
Неизвестные атаковали электронную почту посольства России в Австрии, почтовый аккаунт мог быть взломан злоумышленниками, заявили в дипломатическом ведомстве.
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Во «ВКонтакте» появились «Чеклисты»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила бесплатное мини-приложение «Чеклисты». Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
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Источник: Гвардиола посоветовал Месси завершить карьеру в «Барселоне»
Трансфер аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в английский «Манчестер Сити» может не состояться.
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В суд поступило ходатайство об аресте следователя СК
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения следователю Главного следственного управления СК Грею Эфендиеву.
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Знарок: Ржига был готов драться за победу
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок выразил соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого чешского специалиста Милоша Ржиги.
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Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш» на Кубани
Уголовное дело о халатности возбудили по факту крупного пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.