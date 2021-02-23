Axios: «вероятный кандидат» — Трамп надеется побороться за президентское кресло в 2024 году

В конце недели на конференции консерваторов в Орландо Дональд Трамп выступит с первой публичной речью после своего ухода из Белого дома, пишет Axios. По данным издания, политик намерен заявить, что является «вероятным кандидатом» от республиканцев на следующих президентских выборах, и дать понять, что он надёжно удерживает в своих руках базовый электорат «Старой доброй партии».

В ближайшие выходные на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо должно состояться первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента. Он планирует заявить, что является «вероятным кандидатом» от республиканцев на выборах 2024 года и надёжно удерживает в своих руках базовый электорат партии, пишет Axios со ссылкой на источники в окружении экс-главы Белого дома.

В интервью изданию давний советник назвал будущую речь Трампа «демонстрацией силы». По его словам, основной посыл заявления бывшего американского лидера выглядит так: «Возможно, у меня нет Twitter или Овального кабинета, но я всё ещё главный».

По данным Axios, советники миллиардера встретятся с ним на этой неделе в его резиденции Мар-а-Лаго. Они должны спланировать следующие политические шаги Трампа и создать механизм подбора кандидатов на промежуточные выборы в конгресс 2022 года.

Как утверждает издание, Трамп «одержим идеей расплаты». Ожидается, что экс-президент США создаст проблемы для некоторых из тех, кто предал его. При этом он не станет скупиться на поддержку «самых трамповых кандидатов».

Речь Трампа на конференции консерваторов призвана показать, что он контролирует республиканцев вне зависимости от того, станет ли он баллотироваться в 2024 году. Его советники утверждают, что его власть в «Старой доброй партии» глубже и шире, чем когда-либо, и что никакая сила не может его сдержать.

«Трамп фактически является Республиканской партией», — заявил изданию старший советник экс-президента Джейсон Миллер. «Единственный раскол — это раскол между вашингтонскими политическими кругами и рядовыми республиканцами по всей стране. Когда вы нападаете на президента Трампа, вы нападаете на рядовых республиканцев», — отметил он.

Те немногие республиканцы, которые плохо отзывались о Трампе после выборов, в том числе члены палаты представителей и сенаторы, проголосовавшие за его импичмент и осуждение, уже подвергаются критике со стороны однопартийцев в родных штатах, обращает внимание Axios.

В то же время многие доверенные лица Трампа думают, что он лишь сделает вид, что намерен состязаться в предвыборной гонке 2024-го, но в конечном итоге откажется от участия. Он знает, что сама возможность или «угроза» выставить свою кандидатуру даёт ему рычаги воздействия и внимание, подчёркивает издание.

Во время выступления на CPAC Трамп наверняка будет настаивать, что многие из его прогнозов в отношении Джо Байдена уже сбылись. Он непременно «задаст трёпку» столичному истеблишменту. «Как и в 2016 году, мы снова бросаем вызов Вашингтону», — пояснил Axios один из советников экс-президента.