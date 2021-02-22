NBC: Трамп явно не намерен оставаться в стороне от американской политики

В ближайшее время бывший американский лидер Дональд Трамп намерен выступить со своей первой после окончания президентского срока речью, в ходе которой, как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии, а также, скорее всего, попытается свести счёты с выступившими против него однопартийцами, передаёт NBC. Более того, по имеющейся информации, он подумывает о возвращении в соцсети и явно рассчитывает вновь вернуться к делам.

Что вы ожидаете от бывшего президента Дональда Трампа на следующей неделе, когда он выступит со своей первой речью? Попытается ли он позиционировать себя не просто в качестве лидера Республиканской партии и заявит о том, почему, по его мнению, республиканцы должны занимать руководящие посты, или же он будет сводить счёты внутри партии?



КРИСТЕН УЕЛКЕР, главный корреспондент NBC News в Белом доме: Чак, по-моему, будет немного и того, и другого. По мнению людей, с которыми я беседовала, ожидается, что бывший президент затронет тему импичмента, и это, возможно, будет часть выступления, посвящённая сведению счётов. Но, как мне рассказали, он также собирается говорить о будущем Республиканской партии: каким он его видит и каким он видит будущее консервативного движения.



Вернусь к тому, что сказал Пэт. Как мне сообщили, он (Трамп. — ИноТВ) попытается доказать, что настало время начать говорить о вопросах, по которым существуют разногласия с президентом Байденом.



Он, разумеется, собирается сосредоточиться на иммиграции. Президент Байден предпринимает шаги по сворачиванию всей миграционной политики Трампа, поэтому последний действительно постарается сосредоточиться на этих вопросах. Но увязнет ли всё в сведении счётов — это, по-моему, большой вопрос.



Чак, нам известно, что бывший президент Трамп обдумывает, что он будет делать в 2022 году, каких кандидатов он планирует поддержать. Мне также сообщили, что он рассматривает вопрос о возвращении в социальные сети. Но как это будет выглядеть, ведь он был удалён с нескольких платформ? Тем не менее он явно рассчитывает вновь участвовать в происходящем.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.