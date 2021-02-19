Washington Times: Трамп назвал Twitter скучным и отказался туда возвращаться

По словам Дональда Трампа, Twitter стал скучным, поэтому он и не хочет туда возвращаться. Как напоминает The Washington Times, руководство соцсети заблокировало страницу бывшего американского президента, после того как его сторонники пошли штурмом на Капитолий.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Twitter за то, что он стал «скучным», пишет The Washington Times. По его словам, миллионы людей уходят из этой социальной сети. «Они уходят, потому что он уже не тот», — заявил Трамп.

Так он высказался по поводу того, что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт. «Он стал очень скучным. Мы не хотим возвращаться в Twitter».

Руководство соцсети решилось на блокировку аккаунта на тот момент ещё действующего президента, после того как его сторонники взяли штурмом Капитолий. Там считают, что Трамп их на это спровоцировал.

А до этого Twitter неоднократно помечал посты Трампа как нарушающие правила соцсети. Трамп же считает, что руководство соцсети действовало против него: «Они ставили все виды флажков. Всё, что я говорил, помечали. Это гнусно!»

В свою очередь, в письме к акционерам на этой неделе Twitter отчитался о динамике: к концу 2020 года у него было около 192 млн активных пользователей в день, и это говорит о росте соцсети на 27% за год, пишет The Washington Times.