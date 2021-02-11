Hill: даже если снова станет президентом — в Twitter пообещали, что аккаунт Трампа не будет восстановлен никогда

Страница экс-президента США Дональда Трампа, заблокированная после январских беспорядков в Вашингтоне, не будет восстановлена даже в том случае, если он вновь примет участие в президентской гонке и одержит победу, заявили в руководстве Twitter. Как пишет The Hill, в соцсети считают, что перманентная блокировка аккаунтов за нарушение политики не должна зависеть от статуса пользователя.

В руководстве Twitter пообещали, что аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в этой соцсети не будет восстановлен никогда — даже если он в 2024 году вновь примет участие в президентской гонке, сообщает The Hill. По данным газеты, об этом в интервью одному из американских телеканалов сообщил финансовый управляющий компании Нед Сигал.

Отвечая на вопрос журналиста о том, восстановит ли Twitter аккаунт Трампа, если тот вновь баллотируется в президенты и победит на выборах, Сигал заявил: «Наша политика заключается в следующем: если человека удаляют с платформы, это происходит вне зависимости от того, является ли он комментатором, финансовым директором или же бывшим либо действующим чиновником».

«Наша политика составлена таким образом, чтобы не давать людям разжигать насилие, а если кто-то это делает, мы удаляем их из соцсети, и восстановить свой аккаунт они, в соответствии со всё той же политикой, уже больше не могут», — добавил финансовый управляющий Twitter, напомнив, что аккаунт Трампа был удалён, ещё когда он занимал президентский пост, и статус пользователя, к которому применяются такие санкции, значения не имеет.

Как напоминает обозреватель The Hill, аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован в прошлом месяце после произошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков. Перед удалением экс-президент опубликовал пост о минувших выборах, заявив, что не будет присутствовать на инаугурации своего соперника по президентской гонке Джо Байдена; в руководстве Twitter сочли, что с учётом «широкого контекста» данная публикация является нарушением действующего в соцсети запрета на «героизацию насилия».

Позже платформа также заблокировала официальные аккаунты избирательного штаба Трампа и его директора по информационным технологиям Гэри Коби за нарушение запрета на обход блокировки, так как обе страницы попытались после удаления основной страницы экс-президента дать ему возможность высказаться у себя. По данным The Hill, Трамп также пытался делать публикации через официальный аккаунт президента США, однако все они оперативно удалялись; сам аккаунт Twitter блокировать не стал, поскольку он принадлежит правительству США и был позже передан администрации Байдена.