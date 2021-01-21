Штурм Капитолия, бан в Twitter, два импичмента: Parisien рассказала, что напишут о Трампе во французских учебниках истории

Во французских учебниках истории вряд ли останется многое от периода правления Дональда Трампа, отмечает Le Parisien. По мнению экспертов, в школьную программу попадёт нападение на Капитолий, два импичмента и активная деятельность экс-президента в США, повлекшая за собой запрет на использование Twitter. Однако 45-й президент США, скорее всего, не оставит после себя ничего, что помогло бы французским ученикам лучше понять устройство мира, подчёркивают специалисты.

Какой след оставит Дональд Трамп, 45-й президент США, во французских школьных учебниках по истории и географии, задаётся вопросом Le Parisien. Как замечает газета, если говорить о великих реформах или исторических фактах, изменивших мир, от президентства Трампа вряд ли останется многое для изучения в старшей школе.



«Когда вы выбираете исторический, географический или геополитический факт, чтобы включить его в школьный учебник, первым критерием является то, что он произвёл перелом», — поясняет директор научной серии издательства Magnard Мариэль Шевалье. «Так что стало переломом при Трампе? Главным образом… нападение на Капитолий, когда сотни сторонников разгромили американский парламент», — рассуждает редактор. Трудно сразу понять, в какой степени такого рода событие ознаменует историю. «Но очевидно, что оно будет включено в учебники для выпускников, в соответствии с программами, установленными национальным образованием», — уверяет Мариэль Шевалье.



По мнению преподавателя и специалиста по США Жан-Эрика Бранаа, в памяти останутся также два импичмента Трампа и, возможно, его медийные выступления, на которых «грели руки» новостные каналы и социальные сети, однако ничего, что способствовало бы пониманию французскими старшеклассниками устройства мира. «Трамп — это воздушный шар. Его срок не выдержит проверку временем», — полагает эксперт.



Если рассматривать президентство Трампа в деталях, то начало его срока «сразу же ознаменовалось заигрыванием с крайне правыми и запретом гражданам шести мусульманских стран въезжать в США, обещанием возвести стену на границе с Мексикой и его связями с ку-клукс-кланом», продолжает преподаватель. «Проявленный им популизм очевиден. Но нет никакого интереса изучать его в школе», — считает Мариэль Шевалье.



Тем не менее в марте прошлого года Трамп мог изменить всё и попасть на страницы школьных учебников, если бы направил промышленную мощь США на урегулирование кризиса COVID-19, замечают эксперты. «Но он предпочёл легкомысленно отнестись к вирусу и погрузить страну в экономический кризис», — отмечает Жан-Эрик Бранаа.



Кроме того, в программу старших классов геополитического профиля по изучению экологии, вполне вероятно, может войти выход Трампа из Парижских соглашений, считает генеральный инспектор национального образования Жером Грюн. Мариэль Шевалье также не исключает попадания в учебники истории «его способа заниматься политикой — всегда вразрез со средой». А запрет на использование Twitter позволит Трампу оставить свой след в образовательном курсе, посвящённом СМИ, предполагает редактор.