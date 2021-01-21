LATimes: «новое унижение» — Трампу грозит исключение из Гильдии киноактёров США

Руководство объединения Гильдии киноактёров США и Американской федерации актёров радио и телевидения обвинило Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и неоднократных нападках на журналистов, сообщает Los Angeles Times. Дело будет рассматривать дисциплинарная комиссия, по итогам заседания которой президент может лишиться членства в самом большом профсоюзе Голливуда.

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа аккаунты президента США были удалены с Twitter, Facebook и даже платформы для стримеров Twitch. Лихайский университет в Пенсильвании отозвал почётную степень лидера. И теперь Трампу грозит «новое унижение» — исключение из крупнейшего профсоюза Голливуда, пишет Los Angeles Times.

Руководство объединения Гильдии киноактёров США и Американской федерации актёров радио и телевидения (SAG-AFTRA) проголосовало за «наличие достаточного основания» утверждать, что Трамп нарушил его конституцию. Это, согласно заявлению профсоюза, может привести к исключению миллиардера.

Национальный совет объединения провёл встречу во вторник 19 января, на которой рассмотрел обвинения, выдвинутые исполнительным директором профсоюза Дэвидом Уайтом по запросу президента организации Габриэль Картерис. Президента обвиняют в подстрекательстве к восстанию и в неоднократных словесных нападках на журналистов, многие из которых входят в число 160 тыс. членов указанного объединения. Дело будет рассматривать дисциплинарная комиссия.

«Наша самая главная задача как профсоюза заключается в защите наших членов. К сожалению, правда в том, что слова и действия этого человека за последние четыре года принесли ощутимый вред радио- и тележурналистам, состоящим в нашем объединении», — заявил Уайт.

Как напоминает газета, помимо своей работы на телевидении в реалити-шоу The Apprentice («Кандидат»), Трамп также засветился в роли себя самого в некоторых фильмах и сериалах, включая «Секс в большом городе» и «Один дома — 2».

Ранее профсоюз уже критиковал президента за нападки на журналистов. Но события в Капитолии 6 января — нечто куда более серьёзное, чем трамповская борьба с «фейковыми» новостями, — в глазах объединения оказались совсем уж недопустимыми.

«Дональд Трамп посягнул на ценности, которыми больше всего дорожит наш профсоюз: демократию, правду, уважение к нашим согражданам-американцам всех рас и вероисповеданий, а также неприкосновенность свободной прессы», — приводит Los Angeles Times заявление Картерис.

Издание объясняет, что, согласно федеральному трудовому законодательству и конституции профсоюза, дисциплинарные меры могут быть приняты, только если соответствующая комиссия по итогам слушания вынесет члену обвинительный вердикт. Но даже если Трампа исключат из объединения, он не потеряет свою членскую пенсию и сможет продолжить принимать участие в проектах, организуемых SAG-AFTRA.

Во время штурма Капитолия кто-то из погромщиков написал на дверях здания призыв «убивать прессу», подчёркивает газета. Также в ходе инцидента было совершено нападение на журналистов Associated Press, а их оборудование — уничтожено.

В ответ на эти события 7 января SAG-AFTRA опубликовало заявление: «Бунтовщики, поощряемые и воодушевляемые действующим президентом и его потакателями, которые распространяют необоснованные теории заговора, ворвались в Капитолий в попытке ниспровергнуть демократию. SAG-AFTRA придерживается принципов политической беспристрастности и представляет интересы своих членов разных политических взглядов, однако мы не можем молчать, когда агрессивная, жестокая группа пытается лишить американский народ его права на самоуправление».