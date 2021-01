Spectator: гиганты Кремниевой долины помешали Трампу удержаться в Белом доме

Республиканская партия США в течение минувших четырёх лет не обращала внимания на «реальность под носом», которая заключалась в том, что Трамп ведёт её к поражению. Между тем можно было заранее предсказать и поражение Трампа, и что в этом случае он будет вести себя недостойно — а «подлинными победителями» выборов станут гиганты Кремниевой долины, пишет The Spectator. Именно эти корпорации помешали Трампу удержать власть в Белом доме, уверен автор, а также бесцеремонно отключили его от публичной аудитории.

В течение многих лет перед Второй мировой войной почти все просвещённые люди призывали оказывать сопротивление нацистской Германии — но в то же время большинство из них выступали против того, чтобы иметь достаточно оружия для этого самого сопротивления, отмечал Джордж Оруэлл в своём эссе от 1964 года. По его мнению, главная проблема обычно заключается в следующем: чтобы увидеть то, что у тебя под самым носом, надо вести постоянную борьбу с самим собой, пишет Нил Фергюсон на страницах The Spectator. И по мнению автора, именно это объясняет парадоксальные события, происходящие в последнее время в США.



В политике вообще «очень легко может оказаться, что часть важнее целого, а две вещи существуют на одном месте одновременно», отмечается в статье. И почти идеальной аналогией для этой ситуации можно считать недавние события в США, полагает автор. В частности, на протяжении многих лет, вплоть до выборов 2020 года, почти все американские консерваторы выступали за сопротивление крупным компаниям, регулирующим сферу интернета и соцсетей (таким как Google, Facebook и так далее). И в то же время большинство из этих самых консерваторов выступали против такой перемены законов и правил, которая позволила бы сделать это сопротивление действительно эффективным, подчёркивает The Spectator.



Причём в отличие от военной угрозы со стороны Германии, которая многим тогда казалась географически довольно отдалённой, актуальная «угроза со стороны Кремниевой долины» сейчас находится практически у нас «под носом» в прямом смысле: она прячется в наших мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках, предостерегает автор. Он также напоминает о том, что в своей предыдущей статье, опубликованной больше трёх лет назад, уже предупреждал о грядущем столкновении Дональда Трампа и Кремниевой долины, и писал буквально следующее: «Социальные сети помогли Трампу занять Белый дом. А Силиконовая долина не позволит ему сделать это снова».



А общий вывод книги «Площадь и башня», которую написал также Нил Фергюсон, заключается в мысли о том, что новые онлайн-платформы представляют собой «новый вид власти над людьми», который, по мнению автора, «бросает вызов традиционной иерархической власти» любого государства. Под онлайн-платформами здесь имеются в виду такие цифровые гиганты, как Facebook, Twitter, Google и Apple. Они установили над общественной сферой такое доминирование, какого мы не видели со времён расцвета католической церкви до Реформации, подчёркивается в статье.



У этих цифровых корпораций был «обманчиво скромный старт» в частных гаражах и каких-то комнатках в студенческих общежитиях, и ещё в 2008 году ни одной из них нельзя было найти в списке ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации, напоминает автор. Между тем сегодня они уверенно занимают первые места в «высшей лиге рынка», а на пятки им наступают только их китайские конкуренты — Tencent и Alibaba, отмечает The Spectator.



Дело в том, что эти онлайн-платформы превратили когда-то децентрализованную всемирную паутину в «олигархически организованную, иерархичную публичную среду» и делали деньги на том, что контролировали к ней доступ в собственных интересах, подчёркивается в статье: «Для любого человека, способного смотреть дальше своего носа, было ясно, что изначально либертарианские наклонности основателей всех этих интернет-гигантов быстренько уступят напору лево-либеральной политики».



Дискуссия на эту тему потитихоньку началась в 2017 году, однако многие республиканцы в ту пору всё ещё верили, что цифровые корпорации оставались сторонниками свободного рынка, в отношении которых допустимо лишь самое лёгкое регулирование. Между тем после недавних президентских выборов в США, победителем которых был объявлен Джо Байден, Twitter начал прицеплять к публикациям Трампа предупреждения о том, что у автора «проблемы со здоровьем». И это притом, что речь шла о серьёзных сообщениях, в которых действующий на тот момент президент США уверял, что на самом деле это он выиграл выборы у Байдена, сообщает The Spectator.



А буквально на следующий день после беспорядков и вторжения в здание на Капитолийском холме Twitter и Facebook начали закрывать множество аккаунтов, включая аккаунт самого президента Трампа, после чего вообще заблокировали его навсегда, напоминает автор. Когда же сторонники Трампа попробовали перенести дискуссию из Twitter на конкурирующую с ним платформу Parler, то компании Apple и Google быстро отказали Parler в своей технической поддержке, а вскоре и Amazon выкинул Parler из числа клиентов своей «облачной» службы, по сути, удалив данный «неугодный» сервис из интернета, пишет The Spectator.



«Это была леденящая душу демонстрация власти «биг тека». Было бы лишь лёгким преувеличением сказать, что у нас были на самом деле две попытки государственного переворота. И если путч хулиганствующих идиотов против конгресса провалился, то путч «биг тека» против избранного президента, наоборот, увенчался триумфальным успехом», — подчёркивается в статье. И проблема здесь не в том, что Трампу отказали в доступе к одному из каналов связи с избирателями — фактически, его просто устранили из той среды, которую суды уже на протяжении долгого времени официально признавали «общественным пространством», констатирует The Spectator.



Между тем в 2018 году суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что Трамп не имеет права блокировать людей, писавших оскорбительные комментарии к его посланиям в Twitter: оказывается, это расценивается как преступление против доктрины «публичных форумов», утверждённой Верховным судом. Так что президенту нельзя помешать каким-то конкретным людям читать его публикации, иначе это будут рассматривать как «цензуру» и «дискриминацию» людей по признаку их политических взглядов, что нарушает первую поправку к Конституции относительно права народа высказывать свою точку зрения, говорится в статье.



Получается, президент США не имеет права ограничивать пользователей Twitter в праве читать любые свои послания, в то время как тот же Twitter имеет право заблокировать президента подчистую, полностью удалив его аккаунт в любой момент. И то, что непозволительно теперь президенту, разрешается людям, уличённым в преступлениях, подчёркивает автор. Например, в своём вердикте по делу за 2017 год судья Энтони Кеннеди уподобил интернет-платформы «современной разновидности рыночной площади».



А раз так, написал он, то по Конституции нельзя закрывать доступ к этим платформам даже людям, замеченным в сексуальных преступлениях: «Если раньше нелегко было найти место, где (в чисто техническом смысле) удобно было бы обмениваться самыми нестандартными идеями, то теперь это место известно: это киберпространство, огромный демократический форум интернета, а особенно соцсетей».



Конечно, и сам Трамп оказал определённое влияние на настрой своих рьяных сторонников, что вылилось в беспорядки, говорится в статье. Но ответом на эту угрозу не должно быть делегирование хозяину Facebook Марку Цукербергу или хозяину Twitter Джеку Дорси права удалять из общественного пространства всех, кого они считают «подозрительными типами», подчёркивается в статье. Пусть уж лучше ФБР и соответствующие полицейские департаменты занимаются потенциальными «трампистами-террористами» по той же формуле, по которой они занимались боевиками в течение двух минувших десятилетий, рекомендует автор.



Для сравнения, всё лето многочисленные сторонники движения Black Lives Matter (BLM) использовали и либеральные медиа «мейнстрима», и социальные сети для того, чтобы организовывать свои протесты, которые во многих местах дегенерировали до примитивного насилия и разрушения — причём в гораздо более серьёзных масштабах, чем произошло у Капитолия на прошлой неделе, отмечается в статье. «И что-то мы не видели ни закрытий аккаунтов, ни хотя бы предупреждений от Twitter, что у того или иного пользователя не всё в порядке с психикой», — напоминает автор.



Если сравнить реакцию соцсетей на заявления различных политиков, окажутся заметны двойные стандарты, говорится в статье. Это было не менее очевидным, когда газета New York Post вскрыла скандальную историю с весьма компрометирующими делишками Байдена-младшего в Китае. Но понимая, что позор Хантера Байдена может нанести ущерб кампании Джо Байдена, Twitter и Facebook сразу же отрезали своим пользователям доступ к этой статье — хотя никогда ничего подобного не делали со статьями, наносившими ущерб кампании Трампа, пишет The Spectator.



И вовсе не обязательно быть сторонником Трампа, чтобы оценить всю опасность подобной тревожащей тенденции, подчёркивается в статье. Многие политики альтернативных направлений уже сполна испытали эту «новую цензуру» на себе, и особенно эта тенденция усилилась в тот момент, когда пандемия COVID-19 подтолкнула соцсети к тому, чтобы более жёстко блокировать нежеланный для них контент. Это касалось и различных заблокированных эфиров на YouTube, и публикаций на Facebook и других платформах, поясняет The Spectator.



К примеру, два оксфордских научных исследователя Карл Хенеган и Том Джефферсон попали в немилость к цензорам от Facebook. Причём их единственная «вина» заключалась в том, что они написали для журнала The Spectator статью о научном исследовании, подвергающем сомнению эффективность ношения масок в Дании. Поражает также тот факт, что американские либералы по большей части приняли (а порой даже поддержали на деле!) это возвращение цензуры, подчёркивается в статье. И фактически единственным «благородным исключением» в этом смысле стал Американский союз гражданских свобод (ACLU).



Стоит ради справедливости отметить, что и участники кампании Байдена в прошлом году порой ругались на Facebook и другие соцсети. Однако в реальности, что самое страшное, что может грозить от администрации Байдена, — это традиционные антитрастовые меры. Причём вопрос цензуры не будет рассматриваться, поскольку он не входит в юридические рамки антитрастовых исков, пишет The Spectator.



По мнению автора, уходящей администрации следует признать: у них была возможность заняться проблемой чрезмерной власти цифровых гигантов, однако этот шанс полностью упустили. Республиканцы слишком поздно поняли, что секция 230 Акта о телекоммуникациях на самом деле прикрывала ахиллесову пяту Кремниевой долины, и попытки убрать или модифицировать эту секцию оказались уже очень запоздалыми.



«И даже теперь мне кажется, что многие республиканцы реально понимают следующее: одного лишь отзыва секции 230 было бы недостаточно. Без чего-то вроде «первой поправки к конституции», но в специальном приложении к интернету — без такой поправки отзыв секции 230 был бы недостаточен. Наоборот, он мог бы ещё сильнее ограничить право на свободное высказывание», — предупреждает автор.



«Мы все склонны верить в утверждения, про которые мы знаем, что они являются ложными; а потом, когда наша неправота всплывает на свет, мы склонны перекручивать, искажать уже состоявшиеся события таким образом, чтобы показать, будто мы всё-таки были правы», — писал когда-то Оруэлл. Однако в реальной жизни рано или поздно любое ложное убеждение сталкивается с реальностью, и это можно отнести к множеству различных ситуаций внутри Республиканской партии США в течение минувших четырёх лет, отмечается в статье.



Реальность давно была у республиканцев «под носом» и заключалась в том, что Трамп вёл свою партию к поражению, поясняет автор. По его мнению, всё это можно было бы заранее предсказать, как и тот факт, что в случае поражения Трамп «будет вести себя самым недостойным образом». Кроме того, можно было предсказать и другое: что Facebook, Amazon, Twitter, Google и Apple окажутся «подлинным победителем» на выборах 2020 года, говорится в статье. А некоторые СМИ в США уже называют эти компании «новыми правителями», заключает The Spectator.