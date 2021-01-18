Le Temps: Трамп уйдёт, но трампизм останется

У Дональда Трампа есть сторонники по всему миру, и их объединяет зачастую то, что это большинство, которое чувствует себя забытым и брошенным, отмечают эксперты в видеоматериале газеты Le Temps. Поэтому, по их словам, идеи Трампа могут пережить его самого и стать характерной чертой нашего времени.

Когда мы думаем о Дональде Трампе, обычно вспоминается вот это:

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы врёте!

ДОНАЛЬД ТРАМП: У Дональда Трампа очень-очень большие мозги…

Но за самим персонажем появляется целая политическая идеология, которая вполне может его пережить.

Для нас, европейцев, Трамп — это прежде всего персонаж, который не соответствует всем нормам. Клоун, как сказали бы некоторые. Человек без политкорректности, который проводит коммуникацию напрямую через соцсети, обладающий своего рода всемогуществом. Трамп может всё: врать, противоречить самому себе, заниматься травлей и мошенничеством. Кажется, что ничто не может подорвать его популярность среди тех, кто его поддерживает. Но что лежит в её основе?

Именно эта манера вести коммуникацию и стала основой успеха президента, который покидает свой пост, и внесла свой вклад в рост его электората. В Америке, где защита меньшинств одержала верх над борьбой социальных классов, отсутствие табу в речах президента, зачастую сдобренных сексизмом, расизмом и гомофобией, как раз и привлекло больше избирателей обоих полов. Тех, кто говорит, что про них забыли.

ТАМАРА БУССАК, аспирант по истории США, Высшая школа общественных наук: В 2016 году многие настаивали на том, что ему удалось обратиться к электорату, который не имел своего большого представительства: в частности, к классу белых рабочих в штатах, где проходит деиндустриализация. Но в том числе, мне кажется, есть кое-что, что относится к нему лично. В то время, когда проходит много демонстраций в защиту расовых, сексуальных меньшинств, женщин, тот факт, что этот человек утверждает свою принадлежность к мужскому полу, свою мужественность, как сильный человек и могущественный лидер — думаю, это многим сильно понравилось, и мужчинам, и женщинам.

Когда он делал из себя мученика, жертву СМИ и политики, Трамп укреплял имидж человека, который страдает ради тех, кого оставили и про кого забыли эти самые коррумпированные политики и журналисты, распространяющие фейковые новости.

ДАВИД СИЛЬВАН, профессор международных отношений, Женевский институт международных отношений: В более общем смысле гениальность Трампа в том, что он воплощает эмоции целого ряда людей, немалого количества людей, которые были без понятия, как они относятся к тому или иному вопросу современности. Они были готовы идти за Трампом потому, что он воплощал их эмоции. Он ненавидел целую группу людей, в отношении которых они тоже испытывали ненависть. Так что следуя за Трампом они следовали за его словами и аргументами.

Поэтому его сторонники считают личными нападками любую критику в адрес своего лидера. Из-за этого лишь шаг — и легко представить себя жертвами большого заговора, и некоторые делают этот шаг. Но что останется от трампизма, как только человек, его воплощающий, окажется за пределами Белого дома? Часто действия Трампа оставались в тени его самого, однако он немало сделал за эти четыре года на посту. Во-первых, на международном фронте.

ТАМАРА БУССАК: Действия Трампа в рамках его слогана, его доктрины «Америка прежде всего», то есть выход из международных институтов, например, из Парижского соглашения по климату или из сделки по иранскому атому — всё это очень важно.

ДАВИД СИЛЬВАН: Трамп, конечно, хотел вывести американских солдат из многих регионов мира. Но нужно отметить, что, с одной стороны, конгресс, а с другой — Пентагон смогли сократить влияние этих действий.

Во внутренней политике его срок был отмечен ограничением иммиграции и назначением трёх судей-консерваторов в Верховный суд, а также снижением налогов для среднего класса и тюремной реформой, которая должна покончить с переполненными тюрьмами. И корме того, изменилась Республиканская партия. Некоторые эксперты говорят о глубокой трансформации в сторону партии рабочей и многонациональной, поскольку за неё голосовала 3 ноября 2020 года немалая часть латиноамериканцев и афроамериканцев. Но другие эксперты с этим не согласны.

ДАВИД СИЛЬВАН: Это малореально. Единственное, что Трамп мог им предложить с точки зрения конкретной политики, — это таможенные тарифы. Он ввёл таможенные пошлины на ряд импортных товаров. Но помимо этого больше он ничего не сделал. Так что говорить, что рабочие будут теперь поддерживать республиканцев, преждевременно, я считаю. Это явление было связано с личностью Трампа, было основано на эмоциях, а не политических мерах.

Эмоции в политике. Вероятно, именно это лучше всего и характеризует наши демократии начала 2020-х годов. Меньшинства выходят из тишины, большинство чувствует себя забытым, а народы — разобщёнными.

ДАВИД СИЛЬВАН: Было бы неправильно говорить, что это сугубо американское явление. Трамп здесь в авангарде, но трампизм — это в какой-то мере явление, которое больше Трампа. Связь Трампа и его защитников во Франции, Германии, Греции и так далее была не просто эмоциональной. Они чувствовали себя большинством, с которым не считались. И на мой взгляд, это явление может пережить Трампа.

Дата выхода в эфир 15 января 2021 года.