Das Erste: Маас призвал наказать всех замешанных в штурме Капитолия — а значит, и Трампа

Все, кто имеет отношение к штурму Капитолия в Вашингтоне, должны быть привлечены к ответственности, в том числе и подстрекатели, приводит Das Erste слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Как отмечает издание, таким образом Маас косвенно призвал к наказанию для Дональда Трампа. Кроме того, политик отметил, что инцидент в Вашингтоне показал опасность правого популизма.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался за то, чтобы привлечь к ответственности всех имеющих отношение к штурму Капитолия лиц, включая подстрекателей, пишет Das Erste. Как отмечает издание, таким образом Маас косвенно выступил за наказание для Дональда Трампа.
Ранее, выступая в бундестаге, Маас заявил, что атака на Капитолий не вызвала у него удивления, учитывая высказывания Трампа о фальсификациях на выборах. «Дональд Трамп проигнорировал демократическое решение американских избирателей и пренебрёг демократическими правилами игры», — приводит издание слова Мааса.
По мнению политика, теперь всем сторонникам демократии необходимо объединиться против её противников, и это объединение должно начаться с привлечения к ответственности всех причастных к инциденту в здании конгресса. Кроме того, Маас рассказал о реакции на произошедшее в России, Китае, Иране, КНДР и Венесуэле, отмечая, что правые популисты оказали своей стране медвежью услугу. Глава МИД ФРГ отметил, что Джо Байдену и Камале Харрис придётся приложить немало усилий для того, чтобы восстановить доверие к американской демократии.
При этом Маас также подчеркнул, что проблема правого популизма и радикализма существует не только в США, но и в Европе. В качестве примера он привёл недавнюю попытку штурма бундестага в Берлине, предпринятую противниками карантина. По мнению Мааса, одной из причин распространения ненависти и радикализма является роль социальных сетей. Политик отметил, что свобода слова важна, но она заканчивается там, где начинаются угрозы и разжигание ненависти.
Некоторые СМИ Боснии и Герцеговины и других стран безосновательно спекулируют вокруг темы подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову иконы для сведения политических счётов внутри БиГ и дискредитации Москвы, заявили в МИД России.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как 12 января в украинском Херсоне неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии.
Североатлантический альянс принял к сведению решение России выйти из Договора по открытому небу, заявил заместитель официального представителя НАТО Пирс Казале. По его словам, организация остаётся открытой для диалога в рамках Совета Россия — НАТО.
Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя планируется продлить до 2025 года с увеличением финансирования до 1,37 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
Известная в прошлом фристайлистка, ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова считает, что президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе была одним из первых специалистов в стране, кто воплотил в команде концепцию большой семьи.
Компания Pfizer со следующей недели сократит объёмы поставок вакцины от COVID-19 в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства, сообщает NTB со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.
Бывший нападающий «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, в последнее время выступавший за «Дерби Каунти» и исполнявший обязанности наставника команды, объявил о завершении карьеры.
Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону реализацию соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а также итоги прошедшей в Москве встречи российского президента Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.