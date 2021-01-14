CNBC: «я этого не поддерживаю» — Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма

На фоне обсуждения палатой представителей вопроса о втором импичменте Дональда Трампа сам глава Белого дома призвал жителей США воздержаться от насилия, нарушений закона и вандализма, передаёт CNBC. «Я призываю всех американцев помочь ослабить напряжённость и успокоить страсти», — добавил он.
Морган, у нас есть новое заявление президента Трампа. В нём говорится, что в свете сообщений о возможных будущих протестах он призывает к тому, чтобы больше не было никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма.
«Я этого не поддерживаю, и Америка этого не поддерживает», — отметил он.
Трамп также сказал: «Я призываю всех американцев помочь ослабить напряжённость и успокоить страсти».
Он выступил с этим заявлением в то самое время, когда палата представителей принимала историческое решение второй раз проголосовать за импичмент президента Трампа.
Но сейчас нам уже известно о том, что сенат не будет проводить судебное разбирательство до тех пор, пока президент Трамп не покинет свой пост.
Лидер большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что верхняя палата не будет возвращаться к работе до ранее запланированной даты – 19 января, то есть за день до инаугурации Джо Байдена.
Так что со стороны президента и со стороны республиканцев мы видим, как они изо всех сил пытаются одновременно осудить кровопролитные протесты прошлой недели, — при этом (республиканцы. — ИноТВ) стараются осудить возможную роль президента в случившемся, — и избежать, по их мнению, обостряющего разногласия суда об импичменте.
Принимая во внимание предупреждения со стороны правоохранителей о том, что в ближайшие дни может быть больше протестов и больше насилия, демократы настаивают на неотложности этого вопроса.
ДЖЕЙМИ РАСКИН, конгрессмен: Давайте соберёмся и объявим импичмент президенту за это особо тяжкое преступление против республики. Мы не должны терять ни минуты. Он — явная и непосредственная угроза для народа.
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