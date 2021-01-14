ABC News: «первый случай в истории» — палата представителей утвердила второй импичмент Дональду Трампу

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды, сообщает ABC News. Палата представителей конгресса США одобрила соответствующую резолюцию в ходе голосования. Как отмечает телеканал, ещё более удивительно, что решение о втором импичменте было принято менее чем за неделю до окончания срока правления президента.
НЕНСИ ПЕЛОCИ, спикер палаты представителей конгресса США:В этом голосовании «за» — 232 голоса, «против» — 197. Резолюция принята без возражений, рассмотрение прошения о пересмотре решения откладывается.
Резолюция прошла, удар молотка прозвучал. 232 голоса за импичмент Дональда Джона Трампа. Невероятно, что это уже дважды произошло с президентом Трампом — единственным президентом в Америке, которому импичмент был объявлен дважды менее чем за неделю до конца его президентского срока. Мы пока не слышали комментариев президента, но в определённый момент, позднее сегодня мы их услышим. На него определённым образом давят призывы высказаться более подробно о попытках ограничить его возможности. Линдси рассказала нам об уверенности в позиции сената.
ЛИНДСИ ДЕВИС, ведущая ABC News:С исторической точки зрения интересно, что между первым и вторым импичментом в истории нашей страны прошло 130 лет. А теперь, между третьим и четвёртым промежуток составил всего 13 месяцев. Интересно также, что во время сегодняшнего голосования мы слышали так много разговоров с каждой стороны о том, что борьба идёт за «душу» нашей страны. Голосование окончено, дебаты продолжаются. Мы снова видели эту битву сегодня в Капитолии. Обе стороны говорили, что необходимо ставить людей выше политики, обе стороны цитировали Авраама Линкольна, они спорили с одними и теми же тезисами, но приходили к противоположным заключениям. Один из конгрессменов подытожил происходящее, спросив: «Мы собираемся оправдать молчаливое согласие или осудить его посредством импичмента?». В конце концов, они решили осудить посредством импичмента.
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