BI: куда больше второго импичмента Трампа расстроила потеря чемпионата по гольфу

В последние дни для Дональда Трампа произошло немало неприятных событий: после штурма Капитолия его сторонниками президент лишился своего Twitter и столкнулся с уже второй для себя перспективой импичмента, пишет Business Insider. Однако, как говорят источники, близкие к лидеру, больше всего его расстроил отказ Ассоциации профессиональных игроков в гольф проводить чемпионат в его клубе в Бедминстере.

Как утверждают журналисты, президента США Дональда Трампа куда больше штурма Капитолия и уже второй для него угрозы импичмента расстроило решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф отказаться от проведения престижного чемпионата в принадлежащем ему Национальном гольф-клубе в Бедминстере, сообщает Business Insider.

Об этом рассказала корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хэберман в своём Twitter.

— Maggie Haberman (@maggieNYT) January 11, 2021

Мэгги Хэберман: «Много всего произошло на прошлой неделе. Среди прочего президент лишился своего Twitter, ему светит импичмент, а Ассоциация профессиональных игроков в гольф отказалась проводить чемпионат в Национальном гольф-клубе Трампа. Президент «опустошён» решением ассоциации, заявил человек, близкий к Белому дому».

Мэгги Хэберман: «Он злится из-за импичмента, утверждают люди, которые с ним общались. Но реакция на решение ассоциации была куда больших масштабов».

Как объясняет Business Insider, Ассоциация профессиональных игроков в гольф, согласно заявлению её представителей, разорвала договор с Национальным гольф-клубом Трампа из-за штурма Капитолия, организованного сторонниками действующего лидера в среду. В ходе этих событий, которые произошли во время того, как конгресс встретился для официального утверждения Джо Байдена в качестве избранного президента, погибло пять человек. С тех пор Трампа всё сильнее критикуют политики, избиратели и компании, и некоторые принимают ответные меры.

«Мы оказались вовлечены в политическую ситуацию, к которой мы не имеем отношения. Мы ответственны за своих членов, за игру, за нашу миссию, за наш бренд. Как мы можем лучше всего их защитить? Учитывая трагические события, произошедшие в среду, мы посчитали, что не можем проводить наш чемпионат в Бедминстере. Ущерб от этого мог бы быть непоправимым. Единственным адекватным шагом здесь было уйти из Национального гольф-клуба», — приводит Business Insider слова главы Ассоциации профессиональных игроков в гольф Сета Во.

В своём комментарии Trump Organization подчеркнула, что она инвестировала «очень много миллионов долларов» в чемпионат и своими действиями ассоциация нарушила контракт. Business Insider напоминает, что президент — большой любитель гольфа. Он владеет несколькими гольф-клубами и, согласно открытой базе с его рабочим распорядком, за четыре года своего пребывания у власти по меньшей мере 321 раз выезжал на игры. За время после ноябрьских выборов Трамп ездил играть в гольф как минимум 15 раз.

Тем временем в понедельник 11 января демократы в палате представителей официально выдвинули предложение об импичменте президента, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Скорее всего, процесс пойдёт дальше, уже во второй раз для Трампа, поскольку демократы набрали нужное количество голосов.