FAZ: после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями

После того как Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа, в Германии развернулись дебаты о том, должно ли государство устанавливать правила, в соответствии с которыми социальные сети смогут удалять учётные записи, передаёт Frankfurter Allgemeine. Представители оппозиционных партий предлагают расширить контроль государства над интернетом, передав полномочия по блокировке аккаунтов независимым ведомствам, которые смогут оперативно принимать решения. Тем временем, юристы опасаются цензуры в социальных сетях.

После бессрочной блокировки Twitter-аккаунта Дональда Трампа оппозиционные политики в Германии потребовали, чтобы удаление учётных записей в социальных сетях было поставлено под контроль государства. Член партии «Зелёных» Константин фон Нотц, специализирующийся на цифровой политике, заявил: «В рамках конституционно-правового порядка государство должно устанавливать ограничения, согласно которым концерн может принимать решения. И пострадавшие должны иметь возможность предоставлять такие решения в суд, потому что, в конце концов, цифровая инфраструктура — это общественная инфраструктура нашего времени», — передаёт Frankfurter Allgemeine.

Нотц раскритиковал закон о соблюдении прав в социальных сетях, принятый Федеральным правительством в 2017 году, назвав его «недостаточным». Он нацелен только на «очень небольшую часть интернет-платформ» и «не регулирует блокировку учётных записей, а также сотрудничество компаний с правоохранительными органами». По его словам, в течение нескольких лет закон «нуждался в пересмотре». Однако предложения «Зелёных» о пересмотре закона были оставлены без внимания правящей коалицией, состоящей из христианских демократов и социал-демократов. «Теперь они пожинают плоды», — утверждает Ноц.

Политик переносит ситуацию на сферу дорожного движения: «В таком случаем мы бы сказали: дороги принадлежат частным корпорациям, правила мы не устанавливаем. Также нет системы баллов, чтобы санкционировать нарушения. Даже тот, кто всегда водит машину в нетрезвом состоянии, не лишается водительских прав».

Кроме того, он раскритиковал и тот факт, что в Германия многие заняли сторону интернет-платформ. «Сомнительный успех» Кремниевой долины заключается в том, что она «смогла вбить ультралибералистскую позицию в голову тем людям, которые вполне разумно ведут себя на дорогах. Но когда дело доходит до интернета, внезапно всё должно оставаться нерегулируемым».

Как сообщает FAZ, депутат бундестага от Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорфф также требует, чтобы государство установило правила для удаления пользовательских аккаунтов. Он предлагает поручить эту задачу уже существующему ведомству: оно «определяло бы уголовную ответственность за содержание» постов и комментариев, а также «принимало бы решение о блокировке». Против органа, выполняющего эту задачу, можно было бы подать иск.

Ламбсдорфф считает, что суды не смогут справиться с этим заданием: «Нам понадобятся структуры, которые смогут действовать быстрее, чем суды, но которые не относятся к самим компаниям. При той скорости, с которой суды принимают решения, каждый раз обращаться туда не получится».

Юристы раскритиковали эти предложения. Они считают, что свобода слова окажется в опасности, если государство установит критерии для удаления аккаунтов в социальных сетях. Вместо этого, предлагают они, государство должно установить общие принципы, которыми будут руководствоваться компании, сообщает FAZ.