NYT: миллионы пользователей перебираются в Telegram и Signal после массовых банов в Facebook и Twitter

За последнюю неделю аудитория мессенджеров Telegram и Signal расширилась на десятки миллионов пользователей, пишет The New York Times. Произошло это после недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа и последовавших за этим удалений тысяч ультраправых пользователей с платформ Facebook и Twitter.

За последнюю неделю десятки миллионов людей скачали мессенджеры Telegram и Signal, которые таким образом стали самыми востребованными в мире, пишет The New York Times. Произошло так из-за растущей обеспокоенности людей по поводу влияния ИТ-гигантов, а также из-за опасений пользователей относительно конфиденциальности их персональных данных.



Как поясняет издание, Signal использует при отправке сообщений «сквозное шифрование», то есть никто, кроме отправителя и получателя, не может прочитать содержимое переписки.



Telegram предлагает несколько вариантов обмена зашифрованными сообщениями, но в значительной степени он популярен благодаря своим групповым чатам, где люди могут обсуждать самые разные темы, говорится в статье.



Внезапный всплеск популярности этих мессенджеров был спровоцирован серией событий, произошедших на прошлой неделе. В частности, после штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа ИТ-компании, среди которых Facebook и Twitter, удалили тысячи ультраправых аккаунтов, а также аккаунт главы Белого дома.



Amazon, Apple и Google, в свою очередь, прекратили поддержку популярной среди поклонников Трампа соцсети Parler. В ответ на это консервативно настроенные граждане начали переходить на новые приложения, где они могли бы общаться.



В то же время обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных возросла из-за мессенджера WhatsApp, который на прошлой неделе во всплывающем уведомлении напомнил своим пользователям, что делится некоторыми данными со своей материнской компанией — Facebook. Уведомление вызвало волну беспокойства и привело к появлению массы сообщений, в которых ложно утверждалось, что Facebook может читать сообщения WhatsApp.



Результатом стала массовая миграция, которая, если не прекратится, может ослабить влияние Facebook и других технологических гигантов.



WhatsApp быстро заявил о том, что пользователи неправильно всё поняли и что мессенджер не видит содержание зашифрованных чатов и звонков. Но было слишком поздно, отмечается в статье.



Во вторник Telegram сообщил, что за предыдущие три дня количество пользователей у него увеличилось более чем на 25 млн, таким образом в сумме их теперь более 500 млн.



По оценкам Apptopia, только в понедельник мессенджер Signal добавил почти 1,3 млн пользователей, притом что в прошлом году у этого приложения в среднем было 50 тыс. скачиваний в день.



Между тем приток пользователей к базирующемуся в Дубае Telegram и к базирующемуся в Кремниевой долине Signal произошёл отнюдь не за счёт одних только крайне правых американцев, подчёркивает издание.



Так, глава Telegram Павел Дуров заявил, что из 25 млн новых пользователей 94% пришли из Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.



Большинство новых пользователей Signal также не из США. По состоянию на среду компания заявила, что мессенджер стал приложением № 1 для iOS-устройств в 70 странах, для устройств с операционной системой Android — в 45 странах. Причём одним из крупнейших источников прироста новых пользователей стала Индия.



Как отмечает The New York Times, рост популярности Telegram и Signal может спровоцировать споры по поводу шифрования сообщений, которое помогает защитить конфиденциальность цифровых коммуникаций различных людей, но может помешать властям в расследовании преступлений, поскольку содержание разговоров в этом случае скрыто.