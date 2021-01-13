Hill: YouТube временно заблокировал аккаунт Трампа

21:03
Пелоси призвала отстранить Трампа от власти
Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси заявила, что действующий американский президент Дональд Трамп должен быть отстранён от власти, обвинив его в организации вооружённого мятежа.
21:00
Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» рассказал, сколько денег понадобится ФК «Красава» для участия в сезоне.
20:58
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 156 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
20:54
ЦСКА возьмёт на сборы лучшего бомбардира молодёжной команды
Московский ЦСКА возьмёт на сборы в испанском Кампоаморе лучшего бомбардира из молодёжного состава команды — нападающего Владислава Яковлева.
20:52
Палата представителей утвердила правила обсуждения импичмента Трампа
Палата представителей США утвердила процедуру обсуждения и голосования по резолюции об импичменте действующего американского лидера Дональда Трампа.
20:38
В Москве открыли новое здание Парламентской библиотеки
В Москве состоялось открытие нового здания Парламентской библиотеки. В 2021 году она отмечает 30-летие.
20:37
Врач оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Анатолий Матюхин оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19.
20:35
В Вашингтон к инаугурации Байдена прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии
Более 20 тыс. бойцов Национальной гвардии будут привлечены к обеспечению правопорядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
20:33
СМИ: «Манчестер Сити» обвиняется в махинации с подписанием юного футболиста
Ради того чтобы заполучить юного футболиста, «Манчестер Сити» устроил его отца на фиктивную должность в клубе.
20:20
В Петербурге возросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Санкт-Петербурге возросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
20:20
Экс-вратарь сборной России: сегодня клубу ПФЛ жить за счёт продажи футболистов нереально
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, в настоящее время работающий председателем совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный», считает, что клубам на уровне ПФЛ тяжело выживать исключительно за счёт продажи игроков.
20:15
Габулов рассказал, советовался ли с ним Савин о создании ФК «Красава»
Председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов заявил, что известный блогер Евгений Савин общался с ним перед созданием своего футбольного клуба.
20:08
В Турции началась вакцинация от коронавируса
В Турции началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом СoronaVac.
19:59
Экс-президент «Барселоны» рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что португальский форвард Криштиану Роналду был близок к переходу в каталонский клуб в 2003 году.
19:54
«Херсонес Таврический» принял более 24 тысяч экскурсантов в 2020 году
Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 24 тыс. экскурсантов в 2020 году.
19:54
Экс-президент Боливии Эво Моралес заболел коронавирусом
У бывшего президента Боливии Эво Моралеса диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила его пресс-служба.
19:51
«Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии
В матче 1/8 Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной».
19:51
В Омске ликвидировали возгорание в больнице
В Омске ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. м в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по региону.
19:46
Найден определяющий тяжесть коронавируса фактор
Учёные из США выявили белок, который обнаруживает коронавирус и определяет иммунный ответ на него.
19:43
Футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
Игроки московского «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр перед тем, как отправиться на сборы в Дубае.
19:42
В РСТ оценили перспективы российского туризма в 2021 году
Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы отечественного туризма в 2021 году.
19:39
В Британии за сутки умерли 1564 человека с коронавирусом
В Великобритании за сутки умерли 1564 человека с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся достигло 89 243.
19:33
«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» потерпел поражение от «Торпедо».
19:32
РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания União Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
19:24
Эксперт оценил перспективы создания цифрового рубля
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы создания цифрового рубля.
19:23
МЧС начало развёртывать пункты обогрева на федеральных трассах России
На федеральных трассах России в связи с понижением температуры производится развёртывание стационарных и мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.
19:21
Шлеменко считает, что UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова, чтобы развести Хабиба с Макгрегором
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение перенести поединок россиянина Умара Нурмагомедова с представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
19:14
В Нижнем Новгороде могут открыть аквапарк к 800-летию города
Многофункциональный развлекательный центр «Океанис» в Нижнем Новгороде могут открыть к 800-летию города.
19:13
В Омске задержали участников группы «чёрных риелторов»
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Омской области задержали участников группы «чёрных риелторов».
19:09
Онищенко оценил поручение перейти к массовой вакцинации в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает своевременным поручение российского лидера Владимира Путина начать со следующей недели массовую вакцинацию граждан от коронавируса.
19:09
В Омске из больницы эвакуировали пациентов из-за задымления
В Омске в терапевтическом отделении больницы произошло задымление, пациенты эвакуированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
19:06
СМИ: Месси может не сыграть в полуфинале Суперкубка Испании
Капитан «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, не сможет сыграть в полуфинальном матче Суперкубка Испании с клубом «Реал Сосьедад».
19:00
В Киеве пообещали наказать вмешавшихся в выборы США украинцев
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали привлечь к ответственности украинцев, которые оказались в списках санкций за вмешательство в выборы в США.
18:59
Дом с кариатидами и грифонами в Москве признали памятником архитектуры
Дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.
18:56
Савин заявил, что Сёмин будет бесплатно работать в его клубе
Блогер Евгений Савин раскрыл финансовую составляющую приглашения в ФК «Красава» известного российского тренера Юрия Сёмина.
18:53
Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке
Актриса Ирина Апексимова оценила достижения в качестве директора Театра на Таганке. На этот пост она была назначена в 2015 году.
18:52
В акции «Волонтёры Нового года» в Москве приняли участие 3 тысячи человек
Участниками акции «Волонтёры Нового года» в Москве стали около 3 тыс. человек.
18:51
Юлия Такшина рассказала о работе с актёрами старой школы
Актриса Юлия Такшина рассказала о работе с актёрами старой школы.
18:48
Мурашко рассказал о спросе на вакцинацию среди пожилых людей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зафиксирован высокий спрос на вакцинацию от коронавируса со стороны пожилых людей.
18:45
РФПИ и Эр-Рияд обсуждают производство «Спутника V» в Саудовской Аравии
Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с профильными ведомствами Саудовской Аравии вопросы организации в королевстве третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации производства вакцины.
18:41
Латыпов пожаловался на головокружение на финише гонки в Оберхофе
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.
18:39
Агент прокомментировала сообщение о смерти актёра Дмитрия Гусева
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти актёра.
18:38
Минздрав поручил увеличить число прививочных пунктов в регионах
Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
18:32
Савин рассказал о том, какой будет роль Сёмина в ФК «Красава»
Популярный блогер Евгений Савин прокомментировал приглашение бывшего тренера сборной России и московского «Локомотива» Юрия Сёмина в качестве консультанта ФК «Красава».
18:30
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу, в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом, сообщили в МИД России.
18:29
Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы
Российское Министерство сельского хозяйства предложило повысить с 15 марта экспортную пошлину для поставок пшеницы из России до €45.
18:20
Армения открыла сухопутные границы для иностранцев
Правительство Армении открывает сухопутные границы для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД страны.
18:19
Психолог рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников
Эксперт по работе со страхом, тревогой и паническими атаками, психолог Мария Мазурина рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников.
18:18
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе и феврале
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал о погоде в стране в январе и феврале.
18:17
Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке нефти.