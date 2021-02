Fox News: нью-йоркские учёные «доказали», что цензуры в соцсетях не существует

Нью-Йоркский университет опубликовал научную работу, в которой утверждается, что Twitter и другие социальные сети вовсе не затыкают рот консерваторам. Ведущий Fox News Такер Карлсон высмеивает предвзятость и нелогичность этого «исследования», а также подчёркивает, что проведено оно было на деньги IT-индустрии.

В понедельник пара исследователей Нью-Йоркского университета, город Нью-Йорк, опубликовала, как они это назвали, исследование социальных сетей и цензуры. И они не прятали свои выводы в примечаниях, они всё высказали прямо в заголовке. Этот новый документ называется, цитирую: «Ложное обвинение: необоснованное утверждение о том, что компании-соцсети подвергают цензуре консерваторов». Вот такое сухое, бесстрастное исследование.



Итак, выходит, мы годами рассказывали вам неправду. Это всего лишь «необоснованное утверждение», совсем не соответствующее действительности. К такому заключению они пришли. В тексте всё сказано, мы читали.



На 16-й странице мы узнаём, что да, цитирую, «в доказательство предвзятости против правых консерваторы часто приводят практикуемую Twitter временную или постоянную блокировку пользователей». И правда, они никогда не перестают ныть, эти консерваторы! Однако исследователи заключают, что, к счастью, «факты не подтверждают это утверждение».



«Консерваторов действительно временно блокируют или банят за нарушение правил Twitter, запрещающих такие вещи, как приставание, агрессивное поведение или, в случае Трампа, прославление насилия. Но… — и это хорошая новость! — так блокируют и либералов».



То есть так бывает со всеми, и это должно вас ободрить. А можно ознакомиться со статистикой, а, Нью-Йоркский университет? Нет, нет, нельзя. Как сказано в этом «исследовании», определить точное соотношение в вопросе цензуры невозможно, потому что Twitter публикует недостаточно данных.



Следите за логикой? Их вывод: Twitter не предвзят, и мы можем быть уверены в его непредвзятости, потому что Twitter отказывается публиковать данные о том, кого он банит. Дело закрыто.



«Но погодите-ка! — можете возразить вы. — Как насчёт всех этих людей, которых я постоянно вижу в этой программе? Они рассказывают, как Twitter забанил их за неугодные политические мнения». Мы должны отметить, что авторы это проанализировали — они же исследователи, это их работа! — и вот к какому выводу они пришли. Все эти люди, которых забанили, все до единого — жертвы «ошибки».



Как отмечается на 17-й странице исследования, «Twitter иногда совершает ошибки». Звучит знакомо? Конечно, ведь сам Twitter именно так и объясняет цензуру. Практически каждый раз. А сторонников администрации Джо Байдена банили вот так же, по ошибке? Мы не можем вам этого сказать, потому что Twitter не хочет предоставлять статистику.



Что мы знаем от сотрудников Нью-Йоркского университета, так это то, что полное закрытие Twitter-аккаунта New York Post перед самыми выборами за напечатанные в этой газете истории, нелестные для семьи Байденов, было вовсе не цензурой. Да нет, что вы! Со слов Нью-Йоркского университета, закрытие аккаунта газеты за её политические взгляды во время президентской кампании — это не цензура, это, цитирую, «разумно».



Почему разумно? Ну, должно быть, потому что в отличие, скажем, от «документов Пентагона» или практически каждой сенсации, опубликованной The New York Times за всю историю её существования, New York Post в своих статьях о Хантере Байдене использовала информацию, недоступную широкой общественности. А это совершенно неправильно! И это надо подвергать цензуре! Хотя, на самом деле, это никакая не цензура, а здравый смысл. Это «разумно».



Мы ничего этого не знали, но мы, конечно же, не профессиональные исследователи из Нью-Йоркского университета!



Никто больше в СМИ не выражал вообще никакого скептицизма на этот счёт. Похоже, что исследование вызвало у них чувство благодарности. Washington Post в понедельник разрекламировала эти заключения. Реакцию стражей первой поправки* хорошо иллюстрирует заголовок в New York Daily News. Надо сказать, эта газета — прямой конкурент New York Post. Вот их заголовок, цитирую: «IT-гиганты не подвергают цензуре консерваторов: тщательное изучение данных показало, что это фейк».



Ну конечно же, фейк! И Twitter хотел, чтобы вы непременно увидели, какой это фейк! Мы только что получили электронное письмо от официального представителя Twitter, конечно же, с исследованием во вложении. И вот что в этом письме говорится: «Я хотел удостовериться, что вы видели опубликованный сегодня доклад Стерновского центра бизнеса и прав человека при Нью-Йоркском университете. Доклад установил, что заявления об антиконсервативной цензуре в социальных сетях не подкреплены никакими доказательствами и являются «формой дезинформации».



Ого! Вот это повышение ставок! Вы следите? IT-монополии не проводят никакой цензуры. Никакой. Нью-Йоркский университет это доказал. Но если вы продолжите жаловаться на эту несуществующую цензуру, может оказаться, что вы распространяете дезинформацию. Имейте в виду, только на днях губернатор Иллинойса Джейби Прицкер объявил, что направляет в Вашингтон войска для борьбы с «дезинформацией». Вооружённых солдат! Людей с пушками! Они борются с «дезинформацией»! Хотите, чтобы это коснулось вас лично? Не думаю. Будьте осторожны. Вот заключение исследования: будьте осторожны.



Ничего себе! Звучит почти как пресс-релиз Кремниевой долины. Почему? Потому что так и есть. Это так называемое научное исследование делалось на деньги IT-гигантов. Вы шокированы?



Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.



* Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова (прим. ИноТВ).