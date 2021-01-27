Габбард: США станут полицейским государством, если Байден не защитит свободу слова

Люди, штурмовавшие Капитолий 6 января, действовали как внутренние террористы, но те, кто сейчас призывает к политическим чисткам, ничем не лучше, заявила в интервью Fox News экс-конгрессмен Тулси Габбард. По её словам, Америка «перестанет существовать», если Байден не остановит демократов, посягающих на свободу слова и другие конституционные права американцев.

Спасибо, что нашли для нас время сегодня, госпожа конгрессмен. Мне кажется, вы не склонны преувеличивать, вы не разбрасываетесь обвинениями и тщательно подбираете слова. Вы выразили обеспокоенность тем, что мы движемся к полицейскому государству. Расскажите нам, почему вы обеспокоены.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Такер, первое, что делает после избрания любой президент, любой член конгресса, и первое, что делает любой из нас, военнослужащих, это принимает присягу. Мы клянёмся поддерживать конституцию Соединённых Штатов и защищать её от всех врагов, внешних и внутренних. Почему это первое, что мы делаем? Потому что конституция — это основа нашей страны, основа того, кто мы. Именно она гарантирует нам наши гражданские права и свободы, дарованные нам не каким-то человеком или представителем власти, а нашим Создателем. Это то, вокруг чего мы все должны объединиться.



Мы признаём, что те, кто штурмовал Капитолий 6 января, пытаясь помешать конгрессу выполнять свои конституционные обязанности, действовали как внутренние террористы, подрывали нашу конституцию. Как вы отметили, в моём видео говорится, что люди вроде (экс-директора ЦРУ. — ИноТВ) Джона Бреннана, (конгрессмена США. — ИноТВ) Адама Шиффа и так далее тоже действуют как внутренние террористы, потому что они тоже подрывают нашу конституцию, пытаясь забрать гарантированные нам гражданские права и свободы.



Если не возражаете, я процитирую самого Джона Бреннана, чтобы люди не сказали, что я выдёргиваю слова из контекст. Вот что говорит Джон Бреннан, слово в слово: «Члены команды Байдена, выдвинутые или назначенные на должности, теперь работают с лазерной точностью, чтобы как можно больше выяснить о том, что очень похоже на повстанческие движения за рубежом. Они прорастают в разных частях страны, набирают силу и объединяются в нечестивый союз, состоящий зачастую из религиозных экстремистов, сторонников авторитаризма, фашистов, мракобесов, расистов, нативистов и даже либертарианцев».



Вот до чего они доходят в своих попытках подорвать права и свободы, гарантированные каждому из нас. И это невероятно опасно.



Это так опасно, и мы никогда прежде не видели, чтобы это происходило в таких масштабах. Потому что, как вы отметили в своём видео, которое, я надеюсь, все наши зрители найдут в интернете, этим занимаются не только наши официальные лица, разведка и правоохранительные органы, а ещё и частные компании, гигантские IT-монополии. Что можем сделать мы, остальные, чтобы защитить себя, чтобы поддержать свободу слова в тот момент, когда повсюду вокруг нас её давят?



ТУЛСИ ГАББАРД: Прежде всего — продолжать говорить. Думаю, это самое важное в эпоху, когда так много страха, угроз и запугивания со стороны людей вроде Джона Бреннана. Займите принципиальную позицию. Мы все должны занять принципиальную позицию и объединиться вокруг этих принципов в нашей конституции. И продолжать говорить свободно: и лично, на улицах, и на виртуальных площадках в интернете.



IT-гиганты виновны в том, что используют могущество своих монополий, чтобы выборочно давать слово одним и затыкать рот другим. Что бы ни лежало в основе этого — их согласие или несогласие с вашими взглядами, политическая принадлежность, за кого вы голосовали и тому подобное…



Существуют альтернативные платформы. У меня есть такая на tulsi.locals.com. Это место, куда люди могут прийти и говорить свободно. Открыто вести диалог, обсуждать различные темы на основе уважения и понимания наших конституционных прав и свобод.



Но я считаю, самое главное, нам нужно донести до президента Байдена и до каждого члена конгресса, что сейчас критически важно занять принципиальную позицию и осудить действия людей вроде Джона Бреннана и Адама Шиффа. Потому что если мы этого не сделаем, если они этого не сделают, то страна, которую мы любим и которой дорожим, перестанет существовать.



Думаю, вы правы. Когда вы баллотировались в президенты на демократических праймериз, я видел, как руководство Демократической партии пыталось подорвать вашу кампанию. К вам они питали чуть ли не большую неприязнь, чем к Дональду Трампу. Думаю, теперь понятно почему. Потому что вы защищаете основные институты нашей страны. Я признателен вам за то, что вы делаете это в нашей программе. Спасибо, Тулси Габбард.



ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.